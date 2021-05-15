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Filistinliler Topluluğu Başkan Yardımcısı Sayid: ‘‘İsrail vurdukça biz çoğalacağız’’

İHA

Filistinliler Topluluğu Başkan Yardımcısı Sayid: ‘‘İsrail vurdukça biz çoğalacağız’’

Eskişehir’de Nakba gününün 73. yıldönümünde toplanan kalabalığa konuşan Filistinliler Topluluğu Başkan Yardımcısı Dr. Emcat Sayid, ‘‘İsrail bizi vurdukça biz çoğalacağız. Nakba’nın üzerinden 73. yıl geçerek bunca zulme rağmen nüfusumuz 9 katına çıktı’’ dedi.
1948 yılından itibaren ölen ya da öldürülen Filistinlileri anmak, yaşanan sürgünün ya da göçlerin sonucunda kaybedilen toprakların, malların, mülklerin ve hakların yasını tutmak için her yıl 15 Mayıs tarihinde Filistinliler tarafından anma günü olarak geçirilen Nakba gününün 73. yıl dönümünde Eskişehir’de yaşayan Filistinliler bir araya geldi. Kalabalık, son kaç gündür İsrail’in, Filistin’e karşı sergilenen acımasız saldırı ve katliama tepki göstermek için kentin Zafer Mahallesi'nde toplandı. Aralarında Türk vatandaşlarının ve Filistinli çocuklarının de bulunduğu eylemde Eskişehir’de Filistinliler Topluluğu yetkilileri ve Türk vatandaşlar konuştu.
İlk başında Arapçada okunan açıklamasının Türkçesini dile getiren Filistinliler Topluluğu Başkan Yardımcısı Dr. Emcat Sayid, son günlerde yapılan saldırıyı kınadı. Dr. Sayid açıklamasında, ‘‘Nakba’nın üzerinden 73 yıl geçmişken halkımızın düşmanlarına bir müjde vermek istiyoruz. Filistin halkının sayısı son 73 yılda 9 kattan fazla artmıştır. 2020 yılı sonu itibariyle halkımızın sayısı 14 milyona ulaşmıştır. Bu durum şunu gösteriyor ki; İsrail bizi vurdukça biz çoğalıyoruz ve çoğalacağız. Verdiğimiz şehirlerin yanı sıra yeni doğan bebeklerimiz bizim için yeni umutlardır. Kudüs ve Filistin toprakları için verdiğimiz mu mücadeleye, biz ve bizden sonra gelenler devam edecek. Zaferimize ulaşıncaya kadar mücadelemiz durdurulamayacak’’ diye konuştu.
Öte yandan eyleme katılan Türk vatandaşlar ise yaptığı konuşmada Filistin’in yanında olduklarını dile getirdi. Hem Filistin hem de Türk vatandaşların katıldığı protesto eylemine İsrail’e karşı sloganlar atıldı.

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