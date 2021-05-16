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Çiftçiler silajlık mısır ekimine başladı Hayvancılıkta önemli yere sahip silajlık mısırın ekimi başladı Çiftçi Cemal Güvenç: "Silajın her zaman hayvancılıkta çok büyük yeri vardır"

İHA

Çiftçiler silajlık mısır ekimine başladı Hayvancılıkta önemli yere sahip silajlık mısırın ekimi başladı Çiftçi Cemal Güvenç: "Silajın her zaman hayvancılıkta çok büyük yeri vardır"

Eskişehir’de çiftçiler sığır, koyun ve keçi gibi geviş getiren memeli hayvanların beslenmesinde önemli yere sahip olan silajlık mısır ekimine başladı.
Eskişehirli çiftçiler, haziran ayının ortalarına kadar sürmesi planlanan silajlık mısır ekimine başladı. Kış aylarında taze ot bulunmayan dönemlerde; sığır, koyun ve keçi gibi geviş getiren memeli hayvanlar silajlık mısır ile besleniyor. Ekilen tahılın yeşil kısımlarının bir nevi turşu haline getirilmesiyle elde edilen silajın yapımında çiftçiler tarafından özellikle mısır tercih ediliyor. Geçtiğimiz yıla göre yağışların bu sene daha verimli olduğunu belirten Eskişehirli çiftçi Cemal Güvenç, silajın yapım süreçlerinden ve hayvancılıktaki öneminden bahsetti.

“Hayvanlarımız için silajlık mısır ekiyoruz”
Hayvanların kış aylarında taze ot bulamamasından dolayı silajlık mısır ekimi yaptıklarını söyleyen çiftçi Cemal Güvenç, toprağın daha fazla suya ihtiyacı olduğunu belirtti. Yağışların geçen seneye göre daha iyi olduğunu aktaran Güvenç, “Hayvanlarımız için silajlık mısır ekiyoruz. İnşallah verimi yüksek olur. Yağışlar geçen seneye göre daha iyi ama şu anda toprak kuru, yağışa ihtiyaç var. Geçen sene de bu 200 dönümlük tarlaya mısır ekmiştik, dönümüne 7 ton mahsul almıştık. Bu sene yine ekiyoruz sulak olursa yine 7 tonu bulur” diye konuştu.

“Birçok yönden silaj, hayvancılıkta önemli bir yere sahip”
Silajlık mısırın üretim süreçlerinden ve hayvancılık açısından önemine değinen Güvenç, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:
"Silajı bu mevsimlerde ekiyoruz. Ekiliş derinliğini kendimiz 18, 16, 14 santimetre gibi ayarlayabiliyoruz. Diz boyuna geldiğinde çapasını yapıyor, ot ilacını atıyor sonrasında damla su sistemini seriyoruz. En az 12 saat suluyoruz. Bu saat artabilir, suyun ve toprağın durumuna göre 15 saat hatta 1 gün su verebiliyoruz. Tabii bu aralarda gübre de atıyoruz. Sonra biçim zamanı geliyor. Biçtikten sonra sıkıştırarak turşu haline getiriyoruz ve küflendirmeden yıl boyu hayvanlarımıza yediriyoruz. Silajın her zaman hayvancılıkta çok büyük bir yeri vardır. Hem verim hem süt hem et ve hem de hayvanın sağlığı için silaj çok önemlidir."

Maliyeti düşürmek için daha az gübre kullanıyorlar
Artan fiyatlar yüzünden gübre kullanımını neredeyse yarıya düşürdüklerini söyleyen Cemal Güvenç, verimin de azaldığını ancak maliyeti düşürmek için bu yolu tercih etmek durumunda olduklarını aktardı.

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