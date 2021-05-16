Eskişehir’de sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Eskişehir ve çevre illerde bugün öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğünün tahminlerine göre, 16 Mart öğleden sonra Eskişehir ve çevre illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Metrekareye 21 ile 50 kilogram arasında yağış düşeceği tahmin ediliyor. Sağanak yağış sonucunda oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi. Sağanak yağışın etkisini akşam saat 20.00 itibarıyla azaltacağı tahmin ediliyor.

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