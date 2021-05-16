Eskişehir´de orman yangını

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ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesindeki ormanda çıkan yangın, ekiplerin erken müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. Yangında, yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.

Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla Mahallesi Seyircek mevkiindeki ormanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları görenlerin ihbarıyla ormana Seyitgazi Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra Büyükyayla Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Yangına zamanında müdahale eden ekipler arazöz, 3 su tankeri, itfaiye aracıyla yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı ormanda yangın nedeniyle yaklaşık 2 dönüm alanın zarar gördüğü tespit edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-05-16 12:20:11



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