Ormanspor’da değerlendirme toplantısı yapıldı

Yeni sezonda Hentbol Süper Ligi’nde mücadele edecek olan Eskişehir Ormanspor'da, sezon değerlendirilmesi ve hedef belirme toplantısı yapıldı.

Hentbol Süper Ligi’ne yükselen olan Eskişehir Ormanspor, sezonu değerlendirmek ve hedef belirlemek için kulüp yetkilileriyle toplantı gerçekleştirdi. Kulüp Başkanı Recep Temel’in başkanlığında yapılan toplantıya, Sportif Direktör Burçin Albayrak, Hentbol Şubesi Koordinatörü Osman Özoğlu, Genel Sekreter Mehmet Çıtak ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda biten sezonun değerlendirilmesi yapılırken, Hentbol Süper Lig'i için gerekli olan bütçe büyüklüğü de belirlendi.



"Hedefimiz kalıcı olmak ve Avrupa kupalarına katılabilmek"

Geçtiğimiz sezon özveriyle başarılı olduklarını söyleyen Başkan Recep Temel, "Süper Lig'in kendine özgü bir ağırlığı olacak. Amatör ruhumuzu kaybetmeden daha profesyonel bir yönetim sergilememiz gerekecek. Yeni gelir kaynakları bulup bütçemizi güçlendirmeliyiz. İlk yıl Süper Lig'deki hedefimiz, kalıcı olmak ve Avrupa kupalarına katılabilmek" dedi

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