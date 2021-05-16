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Şükrü Erbaş şiir severler ile buluşacak

İHA

Şükrü Erbaş şiir severler ile buluşacak

Tepebaşı Belediyesi tarafından çevrim içi olarak düzenlenen Kent & Kültür Söyleşileri’nin bu ayki konuğu sevilen şair Şükrü Erbaş olacak.
Tepebaşı Belediyesi’nin beğeniyle takip edilen Kent & Kültür Söyleşileri, birbirinden önemli isimleri Eskişehirlilerle bir araya getirmeyi sürdürüyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında çevrim içi olarak gerçekleştirilen söyleşinin bu ayki konuğu sevilen şair Şükrü Erbaş olacak. Koordinatörlüğünü Haydar Ergülen’in yapacağı “İnsana İnanmadan Şiire İnanamayız” adlı söyleşi 20 Mayıs Perşembe günü saat 20.00’de gerçekleşecek.
Zoom platformu üzerinden düzenlenecek programa katılmak isteyenler, etkinliğin QR kodunu telefonlarına okutarak ya da ilgili linke tıklayarak söyleşiyi izleyebilecek. QR kodu ve program linkine “www.tepebasi.bel.tr/etkinlikler.asp” web adresinden ulaşılabilecek. Ücretsiz olarak gerçekleşecek etkinlik, Tepebaşı Belediyesi’nin “tepebasibld” adlı Youtube kanalından da canlı olarak yayınlanacak.

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