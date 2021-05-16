Odunpazarı’ndan anlamlı bayram konserleri

Odunpazarı Belediyesi tarafından, tam kapanma gölgesinde geçen Ramazan Bayramı günlerinde çevrim içi konserler düzenlendi.

Odunpazarı Belediyesi, Ramazan Bayramı boyunca çevrim içi bayram konserleri düzenledi. Niyazi Koyuncu, Mithat Körler ve Selçuk Balcı’nın sahne aldığı bayram konserleri, izleyenlerden tam not aldı. Odunpazarı Belediyesi’nin korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren müzisyenlere destek olmak için gerçekleştirdiği konserler dizisinin başlangıcı olan bu konserler, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un talimatı ile “Müziğe Ses Veriyoruz, Dayanışma ile Güçleniyoruz” sloganı ile düzenleniyor. Odunpazarı TV’nin youtube sayfasından ve sosyal medya hesaplarından yayınlanan konserler, adeta izleyicilerin gönüllerini fethetti.



3 farklı konser düzenlendi

Bayramın birinci günü sevilen sanatçı Niyazi Koyuncu sahne aldı. Konserine ağabeyi Kazım Koyuncu’nun “Ayrılık Şarkısı” adlı eseri ile başlayan Koyuncu, konser sırasında birbirinden çok sevilen ezgileri seslendirdi. Bayramın ikinci günü ise Eskişehirli sevilen sanatçı Mithat Körler şarkıları ile sevenleriyle buluştu. Konserinde birbirinden hareketli ve sevilen şarkılarını seslendiren Körler, izleyenlerin evlerinde neşeli dakikalar geçirmesini sağladı. Körler, "Güneşimi Kaybettim" adlı şarkısını ise korona virüs salgınında büyük fedakarlıklar gösteren sağlık emekçileri için seslendirdi. Bayramın üçüncü günü ise Karadeniz müziğinin sevilen sesi Selçuk Balcı, sevenleriyle buluştu. Konserine “Tulumcu Lidu Lidu” adlı parça ile başlayan Balcı, evlerde Karadeniz rüzgarı estirdi. Konser boyunca birbirinden hareketli eserleri seslendiren Balcı, izleyicilere bayram coşkusu yaşattı.

Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından “Müziğe Ses Veriyoruz, Dayanışma ile Güçleniyoruz” sloganı ile müzisyenlere dayanışmak için düzenlenen konserlerin çekimleri, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından çekilerek yayına hazırlanan konserler, birinden ünlü isimlerle devam edecek.

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