Doğal ve ekolojik ürünler kent halkıyla buluşuyor

Tepebaşı Belediyesi Kadın Üretici Ürün Satış Noktası ve Ekolojik Pazar’ın hizmet günlerinde normalleşme süreci ile birlikte yeni düzenlemeye gidildi.

Tepebaşı Belediyesi’nin kent halkı tarafından sevilen projelerinden olan Kadın Üretici Ürün Satış Noktası ve Ekolojik Pazar, normalleşme sürecinde hafta içi hizmet vermeye devam edecek. Tepebaşı Belediyesi’nin kırsal mahalle sakini kadınların üretimine destek olmak amacıyla Temmuz 2019’da hayata geçirdiği Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, salı günleri Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No: 2/1 adresinde hizmet verecek. Üretici kadınlar perşembe günleri Özdilek Sanat Merkezi’nde ve cuma günleri de Batıkent Belde Evi bahçesinde doğal ürünleri kent halkına sunacak.

Tepebaşı Belediyesi’nin Eskişehir’in ilk ve tek ekolojik pazarı olarak 2010 yılında Eskişehir halkıyla tanıştırdığı Ekolojik Pazar da perşembe günleri hizmet verecek. Ekolojik Pazar, doğru beslenme, güvenli gıda üretimi ve tüketiminin adresi olarak faaliyet gösteriyor. Batıkent Belde Evi’nde hizmet veren Ekolojik Pazar, sertifikasyon kuruluşlarının kontrolünde üretilen ve satışa sunuluncaya kadar denetim altında tutulan ürünler ile Eskişehirlilerin beğenisini topluyor. Öte yandan hem Kadın Üretici Ürün Satış Noktası hem de Ekolojik Pazar, korona virüsle mücadele kapsamında hijyen, sosyal mesafe, maske kullanımı gibi önlemler eşliğinde faaliyet gösteriyor.

Perşembe günleri Batıkent Belde Evi bahçesinde Kadın Üretici El İşi Satış Noktası da hizmete girdi. Kırsal mahalle sakini üretici kadınlar, el emeği göz nuru ürünlerini kent halkının beğenisine sunuyor.

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