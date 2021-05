Çağfen Eğitim Kurumları Kurucu Temsilcisi Zengin: “Aldığımız önlem ve kararlarla yüz yüze eğitime hazırız”

Çağfen Eğitim Kurumları Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelgenin ardından yüz yüze eğitim sürecine ilişkin hazırlıkları tamamladıklarını vurgulayarak, “Okul öncesi, 8’inci ve 12’nci sınıflarda bugün açıklanan yüz yüze eğitime geçilme kararıyla birlikte önlemlerimizi aldık ve eğitim sürecine hazırız” dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından kademeli normalleşme tedbirlerine ilişkin yeni bir genelge yayımlandı. Genelge kapsamında okul öncesi, 8’inci ve 12’nci sınıflarda yüz yüze eğitime geçilme kararı alındı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çağfen Eğitim Kurumları Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin, aldıkları tedbir ve önlemlerle yüz yüze eğitime hazır olduklarını belirtti. Zengin, “Okul öncesi, 8 ve 12’nci sınıflarda bugün açıklanan yüz yüze eğitime geçilme kararıyla birlikte idarecilerimiz ve yöneticilerimizle toplantımızı yaparak hazırlıklarımızı tamamladık. Aldığımız önlemlerle ve kararlarla yüz yüze eğitime hazırız. Butik okul olmanın en büyük avantajı günlük belirtin takibini yapabiliyor olmamız. Okullarda korona virüs risk faktörleri araştırmasında seyreltilmiş sınıfların ve seperetör gibi önlemlerin riski azaltmada hiçbir etkisinin olmadığı, en önemli iki etkenin günlük belirti takibi ve maske kuralı olduğu açıklandı. Bu sebeple bugün itibarıyla tüm ebeveynlerimizden son 5 günlük, öğrenci ile evde birlikte yaşayanların nezle, grip halsizlik yaşayıp yaşamadığının yazılı olarak bilgisini istiyoruz. Her öğrencimizin bugün itibarıyla HES kodlarından temas durumunu teyit ediyoruz. Yarın itibarıyla hazırlıklarımızı tamamlamış olarak öğrencilerimizi bekleyeceğiz” diye konuştu.

