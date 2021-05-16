Kullanılmayan dairedeki yangını balkondan girip söndürdüler

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Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, kullanılmayan 3 katlı binanın 1'inci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Odunpazarı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi Deliklitaş Caddesi'ndeki kullanılmayan 3 katlı binanın 1'inci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden çıkan dumanları görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, boş olan daireye balkondan ve evin arkasındaki boş araziden telleri keserek girip, alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Yangında hasar meydana gelirken, itfaiye ile polis ekiplerince başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2021-05-16 15:16:53



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