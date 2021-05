Eskişehir OSB’nin saha denetim araçları hizmete girdi

Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (EOSB) tarafından OSB içerisinde denetim, güvenlik ve kontrol hizmetlerinin sağlanması amacıyla 2 adet saha denetim aracı göreve başladı.

Eskişehir OSB Müdürlüğü, bölge içerisindeki yol ve çevre denetimleri, sanayi kuruluşlarının güvenliğine yardımcı olmak, bölge tesislerinin kontrolü ve güvenliğinin sağlanması, inşaat ve diğer altyapı işlerinin denetimi, acil konulara ilk müdahale işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile OSB içinde kolluk kuvvetlerine yardımcı ve destek olmak amacıyla bünyesine 6 özel güvenlik görevlisi ile 2 adet saha denetim aracını hizmete kattı.

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, saha denetim araçlarıyla bölgenin öncelikle her konuda denetimin sağlanacağını ve olabilecek olaylara erken müdahale etmeyi planladıklarını belirterek, “Kurumumuzu, hem yetkileri hem de insan kaynağı ve donanım açısından sürekli güçlendiriyoruz ve geliştiriyoruz. Toplam alan bakımından ülkemizin ikinci büyük OSB’siyiz. Bölgemizin tahsis edilen alan büyüklüğü şu anda 20 milyon metrekareyi geçti. Yeni yatırımcılarımıza geçen yıl 888 bin metrekare, bu yılda tahminimize göre 1 milyon metrekare civarında yeni arsa tahsisi gerçekleştireceğiz. Eskişehir OSB hızlı bir büyüme ev gelişme içinde, bölgemiz içinde halen 670 sanayi kuruluşumuz var. Bu büyük yapı içinde OSB’de zaman zaman bazen istenmese de her gün çok sayıda sorunlar ve denetlenmesi gereken olaylar yaşanabiliyor. Bazen çevreyle ilgili konularda, bazen yollardaki hatalı park eden araçlar ve tırlarla ilgili, bazen de sokak hayvanlarıyla ilgili sorunlar bize sık sık ulaşıyor. Hem bu tür olaylara gecikmeden müdahale edebilmek hem de olay yerine daha hızlı intikal etmek ve kolluk kuvvetlerimize yardımcı olmak amacıyla bünyemize 6 özel güvenlik görevlisi ile 2 adet saha denetim aracı kattık. Yeni oluşturduğumuz birimimiz bölgemizde 7/24 görevinin başında olacak” dedi.

OSB’de yaşanacak her türlü gelişmeye ve şikâyete en kısa sürede müdahale ederek oluşabilecek olumsuz etkilerin önüne geçmeyi planladıklarını aktaran Başkan Küpeli, “OSB olarak çevreci bir OSB’yiz ve bu konularda çok hassasız, yeni denetim araçlarımız ile bu konuları daha yakından takip edeceğiz. Bölge içinde yollardaki hatalı araç parklarıyla, trafik ve yol ihlallerine, izinsiz kazı ve inşaat işlerine hızla müdahale edilecektir. Biz kurduğumuz bu birimle bölgemizdeki sanayi tesislerimizin kendi güvenlik önlemlerine ek olarak çalışarak onların güvenliklerine yardımcı da olacağız. Diğer yandan da bölgemizdeki ticari ve hizmet birimleriyle, kendi kurumsal binalarımızın ve altyapı tesislerimizin de güvenliğine katkı sağlayacağız. Bunun yanında olabilecek olaylarda en hızlı şekilde olay yerine intikal edip, kolluk kuvvetlerimizin olay yerine gelene kadarki ortam güvenliği sağlanacaktır. Eskişehir OSB yönetimi olarak, bölgemizdeki yatırımcılara ihtiyaç duydukları en iyi hizmeti sağlamak için sürekli çalışıyoruz. Yeni hizmet birimimiz Eskişehir OSB’ye şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.