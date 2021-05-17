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Leyla isimli kedi FIP virüsüyle yaşam savaşı veriyor Soğuk kış günü sahibi sokağa attı, ama başka hayvansever sahiplendi Üst solunum yolu enfeksiyonuna anlatan kediye bu defa da halk arasında kedilerin koronavirüsü olarak da bilinen ölümcül FIP virüsü bulaştı Yeni sahibi ötenazi teklifini reddetti, bütün zorluklara rağmen Leyla’yı terk etmiyor Maliyeti yüksek aşı için ‘Leyla’ya Umut Ol’ başlığı altında sosyal medyadan yardım kampanyası başlattı

İHA

Leyla isimli kedi FIP virüsüyle yaşam savaşı veriyor Soğuk kış günü sahibi sokağa attı, ama başka hayvansever sahiplendi Üst solunum yolu enfeksiyonuna anlatan kediye bu defa da halk arasında kedilerin koronavirüsü olarak da bilinen ölümcül FIP virüsü bulaştı Yeni sahibi ötenazi teklifini reddetti, bütün zorluklara rağmen Leyla’yı terk etmiyor Maliyeti yüksek aşı için ‘Leyla’ya Umut Ol’ başlığı altında sosyal medyadan yardım kampanyası başlattı

Daha önceki sahibi tarafından sokağa atılan ve ölmek üzereyken şimdiki sahibi Taner Özgür Tayan’ın desteğiyle iyileşen Leyla isimli kedi, şu an ise Feline İnfectious Peritonitis (FIP) virüsüyle yaşam savaşı veriyor.
Eskişehir’de bir vatandaş tarafından alınan kedi, eve alındıktan sonra oyuncu olmadığı için sahibi tarafından soğuk kış gününde ıslak bir biçimde sokağa bırakıldı. Taner Özgür Tayan isimli hayvansever, Leyla ismini verdiği kediyi ölmek üzereyken sahiplendi. Üst solunum yolu enfeksiyonu olan Leyla, tedavisinin ardından iyileşti. Sahibinin azmi ile hayata bağlanan talihsiz kedi, aylar sonra yine ölümcül bir hastalığa yakalandı. Halk arasında kedilerin koronavirüsü olarak da bilinen FIP virüsü Leyla’ya bulaştı. Tedavisinin oldukça pahalı olduğu bilinen hastalıktan kurtulmak için Leyla’nın en az 84 gün boyunca aşılanması gerekiyor. Tayan, 3 veya 4 günde biten 1 tüp aşının 100 dolar olduğunu belirterek öğrenci olduğu için maliyetlerin fazla geldiğini ve destek toplamak amacıyla ‘Leyla’ya Umut Ol’ başlığı altında sosyal medyadan yardım kampanyası başlattı.

“Çok ölümcül bir hastalıkmış”
Konuyla ilgili konuşan Taner Özür Tayan, kediyi sahiplenme sürecini anlattı. FIP virüsünden ve hastalığı nasıl öğrendiğinden bahseden Tayan, “Adını Leyla koyduğumuz kediyi gördük. Bir hayvansever tarafından alınmış. Bizden önce veteriner aracılığıyla sahiplendirilirmiş. Eve alındıktan sonra yıkanmış. Fakat oyuncu kedi olmadığı için Aralık ayının soğuk kış gününde sokağa bırakılmış ve bir hayvansever alıp boş bir dairede muhafaza etmiş. Biz de kendisini sahiplenmek istedik ve aldık. Halsizlik ve tepkisizlik vardı. Biz de merak ettiğimiz için veterinere götürdük. 40 derece ateşi olduğunu ve üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunu söyledi. Hatta biraz daha geç gelseydiniz kaybedebilirdik dediler. Biz gerekli tedavilerini yaptırdık. Tedaviye yanıt verdi, ama bir gün aniden dengesizlik başladı. Bu dengesizliğin nedenini merak edip yine veterinere götürdük. Veterinerimiz çeşitli gözlemlerde bulundu. Dengesizliği, halsizliği, iştahsızlığı artmaya devam etti ve hatta hiç hareket etmeyecek bir hale geldi. (FIP) olduğunu söylediler. Korona virüsün mutasyonuyla kedilerde gözlemlenen ve çok ölümcül bir hastalıkmış” dedi.

“İlk hastalığını beraber atlattık, bunu da atlatacağız”
Tayan, veterinerin ötenazi önerdiğini ve bunu kabul etmediğini, kediyi yaşatmak için savaşacağından bahsetti. Daha sonra FIP virüsünün tedavisi olduğunu öğrenen Özgür Tayan, tedavinin yüksek maliyetlerine rağmen kediyi tedavi ettirmek istediğini ve bunun için yurt dışından aşı getirtmeye başladığını şu şekilde anlattı:
“En az 56 tane veterinere gittik. Ötenazi önerdiler ilk başlarda. Ötenazi, hayvanın acı çekmemesi için yaşamına son verilen bir işlem. Fakat zaten biz ilk sahiplendiğimizde de onu yaşatmak istediğimiz için FIP virüsünün tedavisi olduğunu öğrendik. Kaliforniya Üniversitesinde Dr. Pedarson bununla ilgili araştırmalar yapmış. Gs44 diye bir ilaç var, bu ilaç kullanıldığında tedavi mümkün. Fakat bu tedaviyi sağlayan ilaç yurt dışından geldiği için 1 şişesi 100 dolar ve 84 gün boyunca aralıksız bir şekilde ilaç vurulması gerekiyor. Tedaviye 84 günün içinde herhangi bir gününde bırakılırsa tedavi yarım kalıyor. Hastalığın türüne göre kullanılması gereken ilacın miligramı artıyor. Şu anda 1 şişeden 4’e yakın aşı çıkıyor. Bunu öğrenci olmasam da aslında tek başına karşılamak zor bir süreç, çünkü tahmini 20 bin lira civarı masraf tutacağını söyledi veterinerimiz. Biz de bir dayanışma kampanyasını Leyla için başlattık. Leyla’ya umut olmaya çalışıyoruz. İlk sahibi oynamadığı için sokağa bırakıp ölüme terk etmiş. Fakat biz onu sahiplendik. İlk hastalığını beraber atlattık. Bunu da atlatacağız” diyerek Leyla’yı ölüme terk etmeyeceklerini dile getirdi.

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