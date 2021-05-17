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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Solunum yetersizliği çeken hastalar korkmasın!

İHA

Solunum yetersizliği çeken hastalar korkmasın!

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman Dr. Berrin Akpınar “Solunum Rehabilitasyonu” hakkında bilgi verdi.
Solunum rehabilitasyonu, ya da diğer adıyla pulmoner rehabilitasyonu tanımlayan Uzm. Dr. Akpınar, “Solunum Rehabilitasyonu, solunum rahatsızlığı olanlar için ilaç tedavilerine ek olarak uygulanan bir tedavi programdır. Fiziksel kısıtlılıkları ortadan kaldırmak, yaşam kalitesini artırmak için uygulanır. Solunum rehabilitasyonu ile hasta doğru nefes alma teknikleri sayesinde nefes darlığıyla başa çıkabilmeyi öğrenebilir ve aynı zamanda kontrollü egzersiz tedavileri ile kendisini daha güçlü ve sağlıklı hissedebilir." dedi.

“Covid19 pnömonisi sonrası gelişen akciğer sorunlarında solunum rehabilitasyonu uygulanıyor”
Solunum Rehabilitasyonunun uygulama alanlarına değinen Uzm. Dr. Berrin Akpınar, “Solunum Rehabilitasyonunu, özellikle covid19 pnömonisi sonrası gelişen akciğer sorunlarında uyguladığımızda çok olumlu sonuçlar alıyoruz” dedi.
Akpınar, solunum Rehabilitasyonunun uygulama alanlarını, “KOAH (kronik tıkayıcı akciğer hastalığı), Amfizem, Astım, Kronik bronşit, Bronşiektazi, Covid19 pnömonisi sonrası gelişen akciğer sorunları, Kistik fibrozis, Kifoz, skolyoz gibi göğüs deformiteleri, İnterstisyel akciğer hastalıkları (meslek hastalıkları), Cerrahi sonrası kronik solunum yetmezlikleri gibi hastalıklarda, ilaç tedavisinin yetersiz kaldığı durumlarda, ilaca rağmen nefes darlığı, solunum sıkıntısı, göğüste sıkışma hissi, efor kapasitesinde kısıtlanma şikayetleri varsa Solunum Rehabilitasyonu devreye girer“ şeklinde belirtti.

“Az hareket etmek nefes darlığını arttırır”
Nefes darlığı olan kişilerin nefes darlıklarının daha çok artmasından korktukları için daha az hareket ettiklerine ve bu durumun hastalarda ciddi sağlık sorunlarına sebep olduğuna dikkat çeken Akpınar, “Nefes darlığı olan kişiler nefes darlıkları artacak diye daha az hareket ederler, bu da genel vücut kondisyonlarını azaltır ve kasları zayıflatır. Bunlar nefes darlığını daha da artırır ve daha da az hareket eder hale gelirler. İşte bu kısır döngüyü kırmak ancak solunum rehabilitasyonu programlarıyla başarılabilir. Kronik akciğer hastalıklarında bütün ilaçları düzenli kullanıp, tüm kontrollere düzenli gitseniz bile yine de günlük hayatta giderek yavaşladığınızı, çabuk yorulduğunuzu ve akciğer kapasitenizin her yıl biraz daha azaldığını, göğüs kafesinizin giderek daraldığını hissedersiniz. İlaçların etkisi sizin akciğer kapasitesinizi belirgin derecede artırmaz, sadece olduğu haliyle koruyabilir. Oysa solunum rehabilitasyonu sayesinde olduğunuz yerde saymaz gelişme kaydedersiniz. Ayrıca solunum rehabilitasyonu; solunum sıkıntısı, anksiyete (gerginlik), hareketsizlik, kondisyon bozukluğu gibi sorunlarda kısır döngüyü kırabilen tek tedavi yöntemidir” diye anlattı.
Solunum rahatsızlığı olan hastalarda solunum rehabilitasyonu süreci
Solunum rehabilitasyonun süreci hakkında bilgi veren Akpınar, “Solunum rehabilitasyonuna başlamadan önce hastanın muayenesi ve gerekli egzersiz testlerinden sonra uygulanacak egzersizin şiddeti, sıklığı, süresi planlanarak egzersiz reçetesi oluşturulur. Rehabilitasyon programında aerobik egzersizler, kol ve bacak kaslarını kuvvetlendiren hareketlerin yanı sıra solunum kaslarının eğitimi ve kontrollü solunum teknikleri, balgam çıkarma, doğru öksürme teknikleri yer almaktadır. Egzersiz yapamayacak hastalara elektrik stimülasyonu da uygulanabilir. Hastanın durumuna göre oksijen desteği ile veya desteksiz çalışmalar yapılabilir. Tedavi seanslarında kalp hızları, kan basınçları, O2 saturasyon düzeyleri takip edilir. Seanslar sonrasında nefes darlığında azalma, egzersiz kapasitesinde artma ve genel sağlık durumunda iyileşme olması beklenir” dedi.

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