Bu pazarcılar hem kısıtlamadan hem de kısıtlamanın bitiminden faydalandılar

Ülke genelinde yaşanan 17 günlük tam kapanma sürecinde İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda cumartesi günleri tezgâhlarını kuran pazartesi pazarı esnafı, bir gün aralığıyla bugün yine satış sansını yakaladı.

Eskişehir Şirintepe Mahallesi ve Eski Bağlar Mahallesinde kurulan semt pazarı, bir gün aralığıyla 2 gün kuruldu. Ülke genelinde yaşanan 17 günlük tam kapanmanın devam ettiği günlerde bütün pazar yerleri eş zamanlı olarak cumartesi gününde kurulmuştu. Bu doğrultusunda sadece 2 gün önce kısıtlamada geçirilen son cumartesi gününde tezgâhlarını açan pazartesi pazarı esnafı, bugün yine tezgâhlarını taze ürünlerle şenlendirdi.

Kısıtlamada zor günlerini geçirdiklerini belirten pazarcılar, yakın sürede 2 gün tezgah kurabildikleri için ellerinde kalan ürünleri satışa sunmaktan mutlu oldular. Artık yeni kısıtlamaların kendilerini kapsamayacağını umut eden pazarcılar, pazara gelen vatandaşlardan tedbirlere uygun davranması istediler. Kısıtlamada cumartesi günü dışarıya çıkmayan mahalleliler ise, kısa sürede yeni bir pazar alışveriş fırsatı buldukları izin de mutlu oldular.

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