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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediyenin ektiği çiçekler çalındı

İHA

Belediyenin ektiği çiçekler çalındı

Eskişehir’in Mihalgazi Belediyesi, bir süre önce dikilen çiçeklerın kimlik belirlemeyen şahıslar tarafından çalındığını açıklayarak geri getirilmesini istedi.
Mihalgazi Belediyesi tarafından ilçenin Değirmen bölgesinde ekilen çiçekler, belediyenin izni olmadan kimlik belirsiz vatandaş veya vatandaşlar tarafından çalındı. Konu ile ilgili bir duyuruda bulunan Mihalgazi Belediyesi Başkanlığı ise, çalınan çiçeklerinin bir an önce geri getirmelerini istedi. Belediye tarafından yayınlanan duyuruda, şu sözlere yer verildi:
“İlçemiz Değirmen bölgesinde belediyemize ait çiçekler belediye başkanlığının izni olmadan habersizce vatandaşlarımız tarafından alınmıştır. Vicdan sahibi vatandaşlarımızın aldıkları çiçekleri geri getirmeleri önemle rica olunur.”

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