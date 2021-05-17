Eskişehir´de terör operasyonu; 12 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de sosyal medyada terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 3 şüpheliden 2´si ise tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından FETÖ, PKK/YPG/KCK, DHKPC, THKP/C ve TKPML/ML terör örgütlerinin propagandası yaptıkları tespit edilen 12 şüpheliyi takibe aldı. Savcılık talimatıyla düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı´ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
'2 FETÖ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI'
Bu arada, haklarında FETÖ/PDY soruşturma kapsamında `terör örgütüne üye olmak´ suçlamasıyla yakalama kararı bulunan 3 şüpheli de jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturmalar sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)
2021-05-17 14:44:59
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