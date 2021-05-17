Süleyman Seba'nın balmumu heykelinde şampiyonluk kutlaması

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ESKİŞEHİR,(DHA)Eskişehir'de bir grup Beşiktaş taraftarı, kulübün onursal başkanı Süleyman Seba'nın, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Müzesi'ndeki heykelini ziyaret ederek hatıra fotoğrafı çektirip, şampiyonluk kutlaması yaptı.

Eskişehirli bir grup Beşiktaş taraftarı, siyah-beyazlı kulübün şampiyonluğunun ardından 13 Ağustos 2014'te hayatını kaybeden Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın Eskişehir'deki Yılmaz Büyükerşen Balmumu Müzesi'nde bulunan heykelini ziyaret etti. Taraftarlar, Seba'nın heykeliyle fotoğraf çektirirken, `kartal´ pozu vererek şampiyonluğu kutladı.

Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın balmumu heykeli 2017 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen tarafından yapılarak müzeye konulmuştu.

DHA-Spor Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-05-17 15:45:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.