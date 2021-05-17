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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırım Sürgünü’nün 77. yıl dönümünü

İHA

Kırım Sürgünü’nün 77. yıl dönümünü

Kırım Sürgünü’nün 77. yıl dönümünü nedeniyle bir mesaj yayınlayan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Kırım Tatarları’nın demokratik ve haklı mücadelesinin her zaman yanında olduklarını belirtirken, “Kültürler ve renkler mozaiği olan Anadolu’nun kadim topraklarında soydaşlarımızla, akrabalarımızla her zaman ve her yerde dayanışma içindeyiz. Soydaşlarımızın acısını yürekten paylaşıyorum” dedi.
Çakırözer, 18 Mayıs 1944’te Kırımlı soydaşlarımız vatanlarından koparılarak, insanlık dışı koşullarda sürgüne maruz bırakıldığını belirterek, "Binlerce insan hayatını kaybetti. Kırım’ın yasadışı bir şekilde ilhak edilmesiyle birlikte, maalesef bugün de kabul edilemez baskı ve dayatmalar devam ediyor. Dünyanın neresinde olursa olsun Kırım’daki soydaşlarımızın demokratik ve haklı mücadelesinde her zaman yanlarındayız. Dayanışma içindeyiz. Sürgünün yıldönümünde soydaşlarımızın acısını yürekten paylaşıyor, sürgünde yaşamını yitirenleri saygı ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.
Eskişehir’deki 18 Mayıs 1944 Kırım Sürgün Anıtı’nı da ziyaret eden Çakırözer, “Kırım Tatarlarına dünyanın neresinde olursa olsun yapılan her türlü haksızlığın karşısındayız. Yüzbinlerce Kırım Tatarı soydaşımızın yaşadığı Eskişehirimizde de kültürler ve renkler mozaiği olan Anadolu’nun kadim topraklarında soydaşlarımızla, akrabalarımızla her zaman ve her yerde dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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