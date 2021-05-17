Türk Dünyası’nın bölgesel sorunları konuşuldu

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) tarafından “İlgiden Bilgiye, Bilgiden Bilince Türk Dünyası Bilim Kültür Seminerleri”nin üçüncüsü gerçekleştirildi.

Çevrim içi ortamda yapılan ve Türk Dünyası ilişkilerinin ele alındığı İlgiden Bilgiye, Bilgiden Bilince Türk Dünyası Bilim Kültür Semineri’ne konuşmacı olarak Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Gündoğdu, “Türk Dünyası Arasındaki İlişkilerde Bölgesel Sorunlar” adlı sunumuyla katıldı. Programın moderatörlüğünü ise TÜDAM Müdürü Prof. Dr. Kemal Polat yaptı.

Polat: “Türk Dünyası, günümüzde Dünya’nın parlayan yıldızıdır”

Programın açılış konuşması yapan TÜDAM Müdürü Prof. Dr. Kemal Polat, bütün dünyanın gözünün üzerinde olduğu Türk Dünyası’nın günümüzde dünyanın parlayan yıldızı olduğunu vurguladı. Polat ayrıca “İlgiden Bilgiye, Bilgiden Bilince Türk Dünyası Bilim Kültür Seminerleri” kapsamında konuk olarak bilgilerini katılımcılara aktaran Prof. Dr. Abdullah Gündoğdu’ya da teşekkürlerini sundu.

Gündoğdu: “Türk dünyasının geleceği, kendi aralarındaki ilişkiler ve sorunların ortaya konması ve çözümlenmesi ile doğrudan ilgilidir”

“Türk Dünyası Arasındaki İlişkilerde Bölgesel Sorunlar” adlı sunumuna Türk Dünyası kavramını açıklayarak başlayan Prof. Dr. Abdullah Gündoğdu şöyle konuştu: “Türk Dünyası kavramı, 20. yüzyılın başında Türkiye ve Rusya Türkleri arasında yayılan Türk milli uyanışı sonucunda ortaya çıkmış ve zamanla belirginleşmiş bir kavramdır. Bu kavram, Türk aydınlanmacıları tarafından kurucu bir öğretiye dönüşmüştür.”

Geçmişten günümüze Türk Dünyası kavramının tarihi üzerinde de duran Gündoğdu, Türk Dünyası’nın geleceğinin kendi aralarındaki ilişkiler ve sorunların ortaya konması ve çözümlenmesi ile doğrudan ilgili olduğunu da vurguladı. Prof. Dr. Gündoğdu konuşmasının devamında ise Türk Cumhuriyetleri’nin sağlıklı bir ilişkide yaşayabilmeleri için şunları söyledi:

“Türk Cumhuriyetleri’nin laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti niteliğini gerektiren kurucu değerleri ile mütenasip olarak barış içerisinde güvenlik esasına dayanan, kalkınma, refah yolunda ilerlemesi en sağlıklı yol olarak görünmektedir.”

Türk Dünyası arasındaki ilişkilerde bölgesel sorunların değerlendirildiği panele ilgi duyan herkes, Anadolu Üniversitesi YouTube kanalı üzerinden (http://ana.do/3kR) erişim sağlayabiliyor.

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