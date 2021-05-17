Eskişehir'de cadde ve sokaklar boş kaldı

Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de cadde ve sokaklar, saat 21.00'de başlayan kısıtlama nedeniyle kısa sürede boş kaldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'de başladı. Eskişehir'de polis önemli kavşaklarda tedbir alırken, kontrol noktaları oluşturuldu. Vatandaşların önlemlere uymasıyla cadde ve sokaklar kısa sürede boş kaldı. Kavşaklarda araçlar ve yayalar tek tek kontrol edilirken, kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlendi. Sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00'de sona erecek.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMENCaner AKSU
2021-05-17 22:12:32
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