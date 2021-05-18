Tepegöz güvenlik aynası tekrardan aynı yerini aldı Kaldırılan güvenlik aynası yenilendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’in Çankaya Mahallesi’nde araç dönüşlerinde emniyeti sağlamak amacıyla kullanılan ve belirlenemeyen nedenden ötürü bulunduğu yerden kaldırılan tepegöz güvenlik aynası yenilendi.

Çankaya Mahallesi Altay Caddesi üzerinde yer alan ve sürücülere dönüş yaparken kolaylık sağlayan tepegöz güvenlik aynası bulunduğu yerden kaldırılmıştı. Araç sürücülerine geniş görüş açısı sağlayan güvenlik aynası daha önceden de kırılmasıyla gündeme gelmişti. İHA’nın ulusal medyaya yansıyan haberinin ardından tepegöz güvenlik aynası yenilendi. Yolu kullanmak zorunda kalan sürücüler artık bölgede daha güvenli bir şekilde dönüş yapabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.