Eskişehir'in ‘Doğum İstatistikleri, 2020’ verileri

Eskişehir, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan ‘Doğum İstatistikleri, 2020’ verilerine göre; doğurganlık ve kaba doğum hızı düşük ve ilk doğumda ortalama anne yaşının en yüksek olduğu iller arasında yer aldı.

Yapılan açıklamaya göre; ülke genelinde canlı doğan bebek sayısı 2020 yılında 1 milyon 112 bin 859 oldu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kız oldu. Bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 1549 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı ise 1,76 çocuk oldu. Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2020 yılında 3,71 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 3,22 çocuk ile Şırnak, 2,88 çocuk ile Ağrı ve Siirt izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,29 çocuk ile Karabük oldu. Bu ili 1,31 çocuk ile Zonguldak ve Kütahya izledi. Eskişehir ise 1.59 çocuk ile ortalamanın altında yer aldı

Kaba doğum hızı illere göre incelendiğinde, 2020 yılında kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 28,3 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili binde 25,2 ile Şırnak, binde 23,0 ile Siirt ve Ağrı izledi. Kaba doğum hızının en düşük olduğu il ise binde 8,5 ile Zonguldak oldu. Bu ili binde 8,8 ile Edirne, binde 8,9 ile Kastamonu, Karabük ve Giresun izledi. Bu sıralamada Eskişehir, binde 10.0 ile aşağı sıralarda yer aldı

İlk doğumdaki ortalama anne yaşı illere göre incelendiğinde, 2020 yılında ilk doğumda ortalama anne yaşının en yüksek olduğu il 28,1 ile İstanbul oldu. Bu ili 27,8 yaş ile İzmir, Rize ve Muğla, 27,7 yaş ile Trabzon ve Eskişehir izledi. İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en düşük olduğu il ise 23,3 ile Ağrı oldu. Bu ili 23,6 yaş ile Muş, 24,2 yaş ile Şanlıurfa ve Bitlis izledi.

Doğumların 2020 yılında yüzde 2,9'u çoğul doğum olarak gerçekleşirken, bu doğumların yüzde 96,8'i ikiz, yüzde 3,1'i üçüz ve yüzde 0,1'i dördüz ve daha fazla bebek olarak gerçekleşti.

Doğum sırasına göre doğumlar incelendiğinde, 2020 yılında doğumların yüzde 36,9'unun ilk, yüzde 31,7'sinin ikinci, yüzde 17,9'unun üçüncü, yüzde 12,6'sının ise dördüncü ve üzeri doğum olarak gerçekleştiği görüldü.

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