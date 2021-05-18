Havaya rastgele ateş açan şüpheli suçüstü yakalandı

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Eskişehir’de mahalle içerisinde havaya rastgele ateş eden şüpheli şahıs, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarına bağlı Yahnikapan Mahallesi'nde silahla havaya ateş edildiği ihbarı gelmesi üzerine Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekiplerince inceleme başlatıldı. Olay yerine giden ekipler, U.D. isimli şahsı mahalle içerisinde silahla havaya ateş ederken suçüstü yakaladı. Şahsın üzerinde bulunan 9 milimetre çapında faturasız ve kayıtsız kurusıkı tabancaya el konuldu. Olay yerinde yapılan incelemelerde 6 adet boş kurusıkı tabanca kovanı bulunarak muhafaza altına alındı.

Şüpheli U.D. hakkında, "Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan bin 730 lira idari para cezası uygulanırken, "Meskûn Mahallede Silahla Ateş Etmek" suçundan adli işlem uygulandı.

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