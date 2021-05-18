Eskişehir esnafı hibe destek paketini değerlendirdi

Eskişehirli esnaf, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan hibe destek paketini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir defaya mahsus olmak üzere sayıları 235 bine ulaşan bazı işletmelere 5 bin lira, 1 milyon 150 bini aşkın işletmeye de 3 bin lira hibe ödemesi yapılacağını açıkladı. Buna göre kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kırtasiyeler, kantinler, internet kafeler, lunaparklar gibi işletmeler bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi alacak. Bakım, onarım, tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, hazır giyimciler, tuhafiyeciler, zücaciyeciler ve kurs işletmecileri ise 3 bin lira hibe alacak. 3 bin lira destek alabilecek bu gruba, lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberleri taksici, minibüsçü ve otobüsçüler ile pazarcılar da dâhil olacak.



Esnaflar hibeleri değerlendirdi

Esnaflar, Erdoğan’ın açıkladığı destek hibeleri hakkında konuştu. Berber dükkanı işleten Adem Bayram, “Buna da şükür. Hiç verilmeyen yerler de var biz yine de 3 bin liraya talibiz, yapacak bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Çay ocağı işleten bir diğer esnaf Ramazan Erez, “Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yardım çok işe yaramayacak, ama hiç yoktan iyidir” dedi.

Köfteci dükkânı işleten Ali Nurullah Aydemir isimli esnaf ise, pandemi döneminin kendilerini zorladığını belirterek, “5 bin lira 5 bin liradır, alabildiğimiz kadar devletten alacağız. Yararlanmayı düşünüyoruz. Bir kerelik yardım da olsa iyi, şu an dükkânımızı da açtık, çalışıyoruz, çorba kaynıyor”

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