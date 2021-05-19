33 suçtan aranıyordu, babasının evinde yakalandı

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, 'dolandırıcılık', 'tehdit' ve 'şantaj' dahil 33 suçtan aranan Kamil Koç, jandarma ekiplerince babasının evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Koç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskişehir´in yanı sıra Bursa ve İstanbul´un da aralarında bulunduğu farklı illerde dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla aranan Kamil Koç´un Alpu ilçesindeki babasının evinde saklandığı bilgisine ulaştı. Savcılık izniyle eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, Koç´u gözaltına aldı. Koç´un, 27´si 'dolandırıcılık' olmak üzere 'tehdit', 'hakaret' ve 'şantaj' dahil 33 suçtan arandığı tespit edildi. Açık cezaevi firarisi olduğu da belirlenen Koç, Alpu Jandarma Komutanlığı´ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Beylikova Adliyesi´nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Ali Naki ERDOĞAN
2021-05-19 12:19:04
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