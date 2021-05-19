İnönü’de 19 Mayıs törenle kutlandı

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Eskişehir İnönü ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

İnönü Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sunulması ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla tamamlandı. Pandemi tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen törene İnönü İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Vekili Hasan Doğru, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

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