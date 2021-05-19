Yazın müjdecisi leylekler objektiflere poz verdi Sürü halinde görüntülenen leylekler güzel görüntüler oluşturdu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’in İnönü ilçesi kırsalında sürü halinde objektiflere yansıyan leylekler renkli görüntüler oluşturdu.

Yaz aylarına sayılı günler kala sürüler halinde göç eden leylekler Türkiye’de de görülmeye başladı. Güney Yarım Küre’de kış mevsiminin yaklaşması nedeniyle her yıl baharın sonunda Kuzey Yarım Küre’ye göç eden uzun gagaların göç yolları üzerinde Türkiye’de bulunuyor. Göç esnasında Eskişehir’in İnönü ilçesinde görülen leylek sürüsü objektiflere verdiği pozlarla renkli görüntülere sahne oldu. Kırsalda uçan ve belli aralıklarla duraklayan leylekler ilçede güzel manzara oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.