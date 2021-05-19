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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Havaya ateş eden 2 kişi yakalandı

İHA

Havaya ateş eden 2 kişi yakalandı

Eskişehir'de havaya rastgele ateş ettikleri iddia edilen 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, Zafer ile Fevzi Çakmak mahallelerinde bir otomobilden havaya rastgele ateş edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma esnasında polis ekiplerini fark ederek araçla kaçan şüpheliler, kovalamaca sonucu Fatih Mahallesi Derman Caddesi'nde durduruldu. Araçta bulunan Emre T. ile Mahmut T. gözaltına alındı. Şüphelilere ait araçta yapılan aramada 1 adet tabanca ile 1 adet bıçak ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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