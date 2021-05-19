Havacılık Motorları Okulu'nda 5 bin öğrenciye çevrim içi eğitim

ESKİŞEHİR, (DHA)TÜRKİYE'nin yerli ve milli helikopter ile uçak motorlarını Eskişehir´deki yerleşkesinde üreten TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI), havacılık sektöründe kariyer hedefleyen öğrenciler için Havacılık Motorları Okulu'nu kurdu. Çevrim içi eğitimlere, yurt içinden ve dışından 167 üniversitede okuyan 5 bin öğrenci katıldı.
TEI, havacılık sektöründe kariyer hedefleyen öğrencilere, sektörü yakından tanıma fırsatı vermek ve bilgi birikimlerini artırmak amacıyla TEI Havacılık Motorları Okulu´nu kurdu. Çevrim içi eğitimlerde, yurt içinden ve dışından 167 üniversitede okuyan 5 bin öğrenci yer aldı. Eğitimlerde milli savunma teknolojilerinin önemini, havacılığın temel prensiplerini ve TEI´ın havacılık motorları sektöründeki yerini TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Akşit anlattı. TEI mühendislerince de gaz türbinli motorlar, pistonlu motorlar, motor malzemeleri ve özel prosesler; havacılık motorlarında emniyet, motor montaj kabiliyetleri ve kalite süreçleri ile motor ve komponent testleri konularında eğitimler verildi. 14 hafta sürecek eğitimlerin ardından Havacılık Motorları Okulu'nu başarıyla tamamlayan öğrenciler, TEI´ın işe alım ve uzun dönemli staj programlarında değerlendirme havuzuna alınacak.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir
2021-05-19 14:26:51
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