Eskişehirliler şehrin sembolünün tadını çıkardı

Güzel havayı görünce adeta kendini sokağa atan Eskişehirli vatandaşlar, aileleriyle birlikte şehrin sembolü olan Porsuk çayının göz dolduran manzarasının tadını çıkardı.

Eskişehir’de mayıs ayı, hava sıcaklıklarının da artmasıyla iyiden iyiye yaz mevsimini hissettirmeye başlarken vatandaşları da evlerinden çıkardı. Hava durumunun 22 dereceyi gösterdiği şehirde Adalar bölgesi, Porsuk çayının yemyeşil ağaçlar, çimenler ve köprüleriyle sunduğu manzara ile her sene olduğu gibi bu baharda da Eskişehirlilerin uğrak noktası oldu. Porsuk çayı üzerindeki köprülerde fotoğraf çeken vatandaşların yanı sıra birçok ailenin çay kenarında çocuklarıyla yürüyüş yaptığı ve banklarda oturarak güzel havanın tadını çıkardığı görüldü.

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