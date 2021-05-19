Eskişehir’de hava sıcaklıkları yükseliyor Sarıcakaya ve Mihalgazi’de hava sıcaklığının yarın 36 derecelere kadar yükselmesi bekleniyor

Eskişehir’de son günlerde yükselişe geçen hava sıcaklıkları etkisini artırmaya devam ederken Sarıcakaya ve Mihalgazi’de hava sıcaklığının yarın 36 derecelere kadar yükselmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün yarınki hava tahmin raporlarına göre; Eskişehir genelinde hava sıcaklıkları artışını sürdürecek. Bugün merkez ilçelerde ortalama 27 derece olan hava sıcaklıklarının yarın için 30 ile 31 derece arasında olması bekleniyor. İlçeler arasında Sarıcakaya ve Mihalgazi’de bugün 30 derece civarlarında seyreden hava sıcaklıklarının, yarın etkisini artırarak 36 derecelere kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

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