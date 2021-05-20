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ESOGÜ’de çevrim içi sanal sergi: “Atatürk’ün İzinde”

İHA

ESOGÜ’de çevrim içi sanal sergi: “Atatürk’ün İzinde”

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü doğumunun 140. yılını anma etkinlikleri kapsamında “Atatürk’ün İzinde” isimli sanal sergi düzenledi.
ESOGÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin düzenlediği, çevrim içi ortamdaki serginin açılış konuşmaları ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Düriye Kozlu İsmailoğlu ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAM) Müdürü Doç. Dr. Volkan Marttin tarafından gerçekleştirildi.
19 Mayıs’ın Türk tarihinde çok önemli bir yeri olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Şenocak, Atatürk’ün kurtuluş savaşının başladığı bu tarihi doğum günü kabul edip gençliğe armağan etmesinin büyük önem taşıdığını söyledi. ESOGÜ’nün Atatürk’ün izinde akıl ve bilimi rehber edinen yüksek sanat anlayışına sahip bilinçli bireyler yetiştirme bilinci ile hareket ettiğini, demokrasi kültürü adına sanatın özgürlüğüne büyük önem verdiğini belirterek serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.
Rektör Prof. Dr. Şenocak’ın ardından konuşan STF Dekanı Prof. İsmailoğlu, sergiye ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Atatürk’ün güzel sanatların her alanında elde edilecek başarıların Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaşlaşmasının bir ölçüsü olarak değerlendirdiğini belirten Prof. İsmailoğlu, Atatürk’ün izinde çağdaş Türkiye için üretmeye devam edeceklerini söyledi.
Konuşmacılardan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAM) Müdürü Doç. Dr. Volkan Marttin de Atatürk’ün dahi kendi doğum günü saydığı 19 Mayıs’ın 102. Yıldönümünde, O’nun 140’ncı Doğum Gününde bir araya geldiklerini belirtti. Millî mücadelenin başlatıldığı bu tarihin, Anadolu’yu işgal plânına karşı ne kadar büyük bir savaş verildiğini göstermesi açısından çok büyük önem taşıdığını vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin gençlere armağan edildiğini, Nutuk’un Cumhuriyeti koruyacak ve yaşatacak gençliğe ithaf edildiğini hatırlatan Doç. Dr. Marttin, “Atatürk’e göre, Türk İnkılâbını, Atatürk Devrimi’ni bilen ve içselleştiren her insanın gençtir. Buna göre Yüce Atatürk’ün tanımladığı her gence selam olsun” ifadelerini kullandı.
Çevrim içi etkinlik, konuşmaların ardından açılan serginin gezilmesi ile sona erdi. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Tezcan Bahar tarafından düzenlenen “Atatürk’ün İzinde” konulu sanal sergi, 30 Mayıs 2021’e kadar stf.ogu.edu.tr adresinde yer alan uygulamadan izlenebilecek.

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