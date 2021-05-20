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Teakwondo sporcularının pandemi döneminde ‘Hünerli Eller Üretime’ projesi Evlerinin balkonlarını, bahçelerini adeta seraya dönüştürdüler

İHA

Teakwondo sporcularının pandemi döneminde ‘Hünerli Eller Üretime’ projesi Evlerinin balkonlarını, bahçelerini adeta seraya dönüştürdüler

Eskişehir Gökmeydan Spor Kulübü sporcuları, pandemi döneminde ‘Hünerli Eller Üretime’ projesi ile evlerinin balkonlarını, bahçelerini adeta seraya dönüştürdüler.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid19) nedeniyle: Eskişehir Gökmeydan Spor Kulübü teakwondo sporcuları; evlerinde güzel ve keyifli vakit geçirebilmesi amacıyla ‘Hünerli Eller Üretime’ projesiyle evlerinde güzel, harika ve verimli etkinlik düzenlediler. Evlerinin balkonlarında, bahçelerinde fasulye, domates, biber, salatalık, çilek yetiştirerek bahçelerini, balkonlarını adeta seraya dönüştürdüler.
Gökmeydan Spor Kulübü Taekwondo Antrenörü Elif Çatal Proje, hakkında yaptığı açıklamada, "Sporcularımızın aktifliğini ve performanslarının enerji harcamaya alışkın bünyelerindeki enerjiyi doğru şekilde yönlendirmek istedik. Kısıtlama döneminde ince motor beceri gelişimini sekteye uğratmamak için, dijital ortamlarda oluşan göz yorgunluğunu bir nebze gidermek istedik. Ayrıca eski cıvıl cıvıl günlerine kavuşma umudunu canlı tutmak için, sporcularımızın kendilerini ifade etmelerini sağlayarak ‘Hünerli Eller Üretime’ projemizi başlattık ve başarılı olduk. Sporcularımız; evlerinde, bahçelerinde, balkonlarında kendi istedikleri sebzeleri ve meyveleri ekerek yaptıkları verimli çalışmaları bizlere aktardılar’’ dedi.
Antrenör Çatal, ‘’Bazı sporcularımız ise, dil becerilerini geliştirmek için İngilizce sunum yaptılar. Pandemi sürecinde sporcularımız, önemli bir etkinliğe imza attılar. Sporcularımız, bu projeyle yetiştirdikleri ilk ürünlerini aldılar ve kendi yetiştirdikleri ürünü yemenin de keyfini yaşadılar. Sporcularımızın bu derecede mutlu olmaları ve duygularını rahatça ifade etmeleri beni çok mutlu etti’’ dedi.
Gökmeydan Spor Kulübü Başkanı Hilmi Yıldırım ise, ‘’Bu Proje ile sporcularımızı pandemi döneminde üretime yönlendirdik ve gerilimden, karamsarlıktan uzak bir dünyaya taşıdık. Sporcularımız; ‘bahçe ve balkonlarında sebze ve meyve yetiştirsinler ve o sebzelerin ve meyvelerin tadına varırken pandemi den kurtuluşu kutlasınlar’ istedik. Proje etkinliğine katkı ve katılım sağlayan antrenör ve sporcularımızı kutluyorum ve teşekkür ediyorum’’ dedi.

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