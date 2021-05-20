Koronavirüse rağmen dernekte kumara 149 bin lira ceza 

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek, dernek binasında kumar oynayan 34 kişiye, 149 bin 124 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı Gökmeydan Mahallesi'ndeki dernekte kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık izniyle derneğe baskın yapan polis ekipleri, 34 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Koronavirüs tedbirlerini de ihlal ettikleri gerekçesiyle 34 kişiye toplam 149 bin 124 lira ceza kesildi. Ayrıca dernek sorumlusu hakkında, 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' ile 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak' suçlarından soruşturma başlatıldı. Dernek binası, zabıta ekiplerince mühürlenerek, kapatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2021-05-20 12:48:41



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