Odunpazarı’ndan Filistin’e destek Belediye önündeki bayrak direklerine Türk bayrağının yanına Filistin bayrağı asıldı

Odunpazarı Belediyesi, Filistin’e destek için belediye önündeki bayrak direklerine Türk bayrağının yanına Filistin bayrağı astı.

Odunpazarı Belediyesi, İsrail'in Filistin’e saldırılarını protesto etmek ve Filistin halkına destek olma amacıyla, Odunpazarı Belediyesi ana hizmet binasının önünde bulunan bayrak direklerinde asılı olan Türk bayrağının yanına Filistin bayrağı astı.

“Ölen her çocuğun sorumluluğu tüm insanlığa aittir”

Filistin’de yaşananların insanlık için kara bir leke olduğunu söyleyen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, İsrail’in saldırılarına uluslararası kamuoyunda sessiz kalınmasına tepki göstererek, “İnsanlığımdan, Müslümanlığımdan utanıyorum. Orada insanlar sadece Müslüman olduğu için öldürülüyor” dedi.

Filistinlilerin tüm dünyanın gözünün önünde yok edildiğini söyleyen Başkan Kurt, İsrail’in, Filistin halkına karşı insanlık suçu işlediğine dikkat çekti. Saldırılarda yüzlerce insanın hayatını kaybettiğinin altını çizen Başkan Kurt, Filistin’de ölen her çocuğun sorumluluğunun tüm insanlığın üstünde olduğunu ifade etti.

“Onların her zaman yanındayız”

Filistinlilere yapılan saldırıyı asla kabul etmeyeceklerini belirten Başkan Kurt, İsrail’in saldırılarını günlerdir devam ettirdiğini belirtti. Filistinlilerin, işgal edilmiş topraklarını geri almak ve bağımsız bir devlet olmak hakkına sahip olduklarını söyleyen Başkan Kurt, “Bütün demokrat dünyanın Filistin’e destek vermesi gereklidir. Biz onların her zaman yanındayız. Bu nedenle de belediye binamızda Türk Bayrağımızın yanına Filistin’in bayrağını astık” diye konuştu.

