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(ÖZEL) Evcil hayvan sahiplenmenin faydaları saymakla bitmiyor Sosyal etkileşimi arttırıyor, stresi azaltıyor Uzman Psikolog Seda Gün Namal: “Hayvan sahiplenmek çocuklarda sorumluluk bilinci oluşturuyor” “Evcil hayvan bakımı üstlenen bireylerde depresyon riskinin azaldığı gözlemlenmiştir” “Sahiplenmenin sağlıklı yaşam davranışlarında olumlu etkileri var”

İHA

(ÖZEL) Evcil hayvan sahiplenmenin faydaları saymakla bitmiyor Sosyal etkileşimi arttırıyor, stresi azaltıyor Uzman Psikolog Seda Gün Namal: “Hayvan sahiplenmek çocuklarda sorumluluk bilinci oluşturuyor” “Evcil hayvan bakımı üstlenen bireylerde depresyon riskinin azaldığı gözlemlenmiştir” “Sahiplenmenin sağlıklı yaşam davranışlarında olumlu etkileri var”

Evcil hayvan sahiplenmenin özellikle çocuk davranışları üzerinde birçok olumlu etkisinin olduğunu söyleyen Uzman Psikolog Seda Gün Namal, yetişkinlerde ise sosyal etkileşimi arttırdığını ve stresi azalttığını aktardı.
Hayvan sevgisi, evdeki çocukların isteği, evcil hayvan hediye edilmesi veya yakınlardan uzak olma, sevilen birinin kaybedilmesi gibi birçok nedenden dolayı sahiplenilen evcil hayvanların kişilerin psikolojisi üzerindeki olumlu etkileri saymakla bitmiyor. Eskişehir Özel Ümit Hastanesi’nden Uzman Psikolog Seda Gün Namal, evcil hayvan bakımına karar verme ve yaş dönemleri üzerindeki psikolojik etkileri hakkında konuştu. Namal, evcil hayvan sahiplenmenin insan refahının yükselmesi adına iyi bir kaynak olduğunu, yetişkinlerde sosyal etkileşimi arttırdığını ve depresyon riskini azalttığını vurguladı.

“Hayvan sahiplenmek çocukların sorumluluk bilinci edinmesini sağlıyor”
Evcil hayvanlarla tanışıklığın daha çocuk yaşlarda oyuncaklarla ve oyunlara eşlik ederek veya içine doğulan ailenin üyesi olması ile başladığını aktaran Uzman Psikolog Seda Gün Namal, evcil hayvan sahiplenme süreçlerinden bahsetti. Sahiplenme evdeki çocuğun isteğiyle oluyorsa ebeveynlerin dikkat etmesi gereken unsurlar hakkında konuşan Namal, “Eğer ailemizin yeni bir üyesi olacaksa ve bu çocuğumuzun isteği ise minik dostumuz aramıza katıldığında bir bebek gibi bakım isteyeceği; beslenme, tuvalet, sağlık gereksinimlerinin olacağı anlatılmalı ve bu durumun ailemizin ortak kararı olması önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.
Çocukların sorumluluk bilinci edinmesinde evcil hayvan sahiplenmenin büyük önemi olduğunu belirten Uzman Psikolog Namal, bilişsel dil, sosyalduygusal durum ve motor gelişimi üzerinde de olumlu etkileri olduğunu söyledi. Namal konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:

"Çocukların bilişsel, dil, sosyalduygusal, motor gelişimi üzerinde olumlu etkileri gözlemlenmiştir”
“Hayvan sahiplenmenin çocukların sorumluluk bilinci edinmesinde çok önemli bir yeri vardır. Üstelik yaşamın sürdürülmesi noktasında kendine ihtiyacı olacağını düşünmek, kendine olan güveni oldukça pekiştirmektedir. Yardımcı olmanın hissettirdiği iyilik hali ve bağlılık duygularını pekiştirmektedir. Bunların yanı sıra hiperaktivite, agresif davranış paternleri olan ve gelişimsel travmatik öyküsü olan çocuklarda kurulan temasın stresi azalttığı, kalp atışlarını yavaşlattığı, sosyal ilişki bağını güçlendirdiği düşünülmektedir. Yapılan çalışmalara bakıldığında çocukların bilişsel, dil, sosyalduygusal, motor gelişimi üzerinde olumlu etkileri gözlemlenmiştir.”
Sahiplenme sonrasında çocuklar ile evcil hayvanlar arasında oluşan bağdan bahseden Uzman Psikolog Seda Gün Namal, “Evcil hayvanlar ile çocuklar arasında güçlü bir bağlanma gerçekleşir. Örneğin, minik dostun ölümü çocuk için bir yas sürecini beraberinde getirebilmektedir. Çocuğun bakım verenleri hayattayken ilk yas deneyimini aileleri ile deneyimlemesi de oldukça önemli, destekleyici bir tecrübedir. Yaşamın sonrasında yaşayacağı bakım veren kaybının oluşturacağı yas sürecine hazır bulunuşluk oluşturur” dedi.

“Depresyon riskini azaltıyor”
Evcil hayvanlarla etkileşimin yetişkinlerde depresyon riskini azalttığını ve olumlu duygu durumunun ortaya çıkmasında rol oynadığının düşünüldüğünü belirten Namal, “Evcil hayvanların katkıları çocuklarda olduğu kadar yaşlı bireylerde de büyük öneme sahiptir. Yapılan çalışmalarda özellikle insan desteğinin az olduğu yaşlı bireylerin evcil hayvanlara bağlı olmaları sonucunda daha az depresyon yaşadıkları ve bunun yanı sıra fiziksel olarak da daha iyi oldukları sonucuna varılmıştır. Aynı zamanda hayvanlarla etkileşimin dopamin, seratonin ve oksitosin miktarını arttırdığı ve kortizol miktarını azaltarak olumlu duygu durumunun ortaya çıkmasında rol oynadığı düşünülmektedir. Evcil hayvan bakımı üstlenen bireylerde depresyon riskinin azaldığı gözlemlenmiştir” diye konuştu.

“Sağlıklı yaşam davranışlarında olumlu etkileri var”
İnsanların yalnızca diğer insanlarla değil tüm organik ve inorganik çevre ile iç içe olduğuna değinen Uzman Psikolog Namal, insan refahının yükselmesi adına evcil hayvanların iyi birer kaynak olabildiğinin altını çizdi. Evcil hayvanların sağlıklı yaşam davranışlarında olumlu etkilerinin olduğunu söyleyen Namal, şöyle devam etti:
“Minik dostlarımızla ilişkimizdeki bağlanma ile aile üyelerine duyduğumuz bağlanma eşdeğerdir. Evcil hayvanı evde yaşayan bireylerin bağlanma düzeylerinin daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Minik dostları olan kişilerin beslenme, düzenli egzersiz, tütün kullanmama gibi sağlıklı yaşam davranışlarında olumlu etkileri olduğu açıklanmıştır. Aile üyelerinden veya yakın arkadaşlarından destek alamayan kişiler için özellikle önemli olan sağlık teşvik edici roller üstlendiği hayvanların sosyal etkileşimi kolaylaştırdığı ve stresi azalttığı görülmüştür.”

“Sosyal etkileşimi arttırıyor”
Evcil hayvan sahiplenmenin insan ilişkileri üzerindeki olumlu etkilerinden bahsederken, bireylerin güne pozitif başladığını ve bu pozitifliği gün içinde diğer insanlara da yansıttığını söyleyen Uzman Psikolog Seda Gün Namal, “Kişilerarası olumsuz ilişki tecrübeleri gereği minik dostların masum ve saf, eş ilişkinin olması insanları cezbetmektedir. Evcil hayvan sahiplenmenin yeni insanlarla tanışma, iletişimlerin iyileşmesi, sosyalliğin artması ve insanları daha iyi anlamaya yardımcı olma, affedici olma noktasında katkısı büyüktür. Bireyler güne pozitif başlıyorlar ve bu pozitifliğin iş hayatına ve iş arkadaşlarına karşı tutumlarına olumlu etki etkilediğini söyleyebiliriz. İnsanları daha iyi anlamaları, iletişim becerilerini geliştirmesi, kendine güveni arttırması, yalnızlığı gidermesi ve planlı yaşamaya başlamak da minik dostlarımıza bağlılığı güçlendirmiştir” dedi.

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