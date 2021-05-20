7 bin 480 fide toprak ile buluşacak

Tepebaşı Belediyesi’nin Gönüllü Bahçeleri’nde toprakla uğraşan vatandaşlar için fide dağıtımı gerçekleştirildi. 4 Gönüllü Bahçesi’nde hak sahibi 374 kişiye 7 bin 480 adet fide dağıtıldı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından 4 merkezde; emekli, engelli ve şehit yakınları başta olmak üzere vatandaşların kullanımına sunulan Gönüllü Bahçeleri, korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler eşliğinde vatandaşları toprakla buluşturmaya devam ediyor. 2 Eylül Gönüllü Bahçeleri ve Mustafa Mansız Gönüllü Bahçeleri ile başlayan fide dağıtımına, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da katıldı. Fide dağıtımı kapsamında her hak sahibine 4 çeşit olmak üzere 5’er adet, toplam 20’şer fide takdim ediliyor.

374 kişiye 7 bin 480 fide

Fideleri, toprağa emek veren vatandaşlara takdim eden Başkan Ataç çalışmalar hakkında bilgiler verirken, “Pandemi döneminde kısıtlamalar nedeniyle gönüllü bahçelerimizi belli dönemlerde kapatmak zorunda kaldık. İnsanlık, pandemide toprağın ve üretimin ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi anladı. Biz de bu kapanmalarda kaybedilen zamandan dolayı hak sahiplerimizin mağduriyet yaşamaması için kullanım sürelerini bu döneme özel olarak uzattık. Şimdi de 4 Gönüllü Bahçemizde, 374 bahçe sahibine toplamda 7 bin 480 adet fide dağıtacağız. Şimdiden bereketli hasatlar temenni ediyorum” sözlerini kullandı.

Başkan Ataç daha sonra bahçeleri gezerken, vatandaşları emeklerinden dolayı tebrik etti. Bir de fide dikimi yapan Başkan Ataç, toprak ile vakit geçirmenin bu hayattaki en büyük hazlardan biri olduğunu belirtti. Başkan Ataç’tan patlıcan, salatalık, domates ve biber fidelerini teslim alan 2 Eylül Gönüllü Bahçeleri ve Mustafa Mansız Gönüllü Bahçeleri sakinleri de memnuniyetini ifade etti.

9 bin 66 metrekarelik Batıkent Gönüllü Bahçeleri, Zincirlikuyu Mahallesi’nde bulunan 6 bin 300 metrekarelik Selami Vardar Gönüllü Bahçeleri, Aşağısöğütönü Mahallesi’nde bulunan 29 bin 900 metrekarelik Mustafa Mansız Gönüllü Bahçeleri ve Aşağısöğütönü Mahallesi’nde yer alan 6 bin 585 metrekarelik 2 Eylül Gönüllü Bahçeleri, vatandaşların vakitlerini keyifle geçirdiği mekanlar olmaya devam ediyor.

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