Arama kararı olan 7 kişiden 5’i tutuklandı

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Eskişehir'de haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunduğu için yakalanan şahıslardan 5’i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından, hakkında arama kararı bulunan şahısların yakalanması yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 7 kişiden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilirken, diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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