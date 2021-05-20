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İlkokul öğrencilerinden eTwinning Fairy Tale Laboratory (Steam) projesi Çocukları okumaya ya da okumayı öğrenmeye motive etmek amaçlanıyor

İHA

İlkokul öğrencilerinden eTwinning Fairy Tale Laboratory (Steam) projesi Çocukları okumaya ya da okumayı öğrenmeye motive etmek amaçlanıyor

Eskişehir’de ilkokul öğrencileri, öğretmenleri rehberliğinde eTwinning faaliyetleri kapsamında “Faıry Tale Laboratory (Steam)” isimli bir proje geliştirdi.
Eskişehir Reşat Benli ve Cahit Kural İlkokulu öğrencilerinin, öğretmenleri Sümeyra Gülmüş ve İlkay Duru rehberliğinde geliştirdikleri ve bilimteknoloji, mühendislik, sanat ve matematik (STEAM) aktivitelerini kullanarak çocukları okumaya ya da okumayı öğrenmeye motive etmek maksadıyla hayata geçirilen proje, okulun açık olduğu günlerde yüz yüze, uzaktan eğitim sürecinde ise çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Proje kapsamında öğretmenler her ay bir peri masalı seçerek, etkinlikler planladı ve sonucunda fikirlerini paylaştılar.
2 ülke 6 şehir ortak projesi
Farklı şehir ve ülkelerden katılımın sağlandığı projede, Eskişehir Reşat Benli İlkokulu’ndan Sümeyra Gülmüş, Eskişehir Tepebaşı Cahit Kural İlkokulu’ndan İlkay Duru, Sivas Aşık Veysel İlkokulu’ndan Mesut Yıldırım, Kırşehir Şehit Astsubay Sedat Mert Cumhuriyet İlkokulu’ndan Mesut Şahan, Litvanya’dan Kamile Valıuyt ve Gintar Breivyt Siauliai Salduve Progymnasıum, Bursa Tuna İlkokulu’ndan Şerife Canyürek ve Gizem Hava, Erzurum Gazi İlkokulu’ndan Kudret Köksal, Duygu Direkçi Tatar ve Başak Dursun, Konya Yarma İlkokulu’ndan Gülşah Çınar’ın ortaklığında öğrenciler, birçok eğitici ve eğlenceli etkinlik gerçekleştirdi.
Öğretmenler Sümeyra Gülmüş ve İlkay Duru, proje ile ilgili yaptıkları açıklamada şunları belirttiler:
“Biz ve öğrencilerimiz için çok heyecan verici ve aynı zamanda çok verimli bir projeydi. Projemizde Üç Küçük Domuzcuk, Goldiloks ve Üç Ayı, Rapunzel, Jack ve Fasülye Sırığı masallarını konu aldık. Her ay bir masalı izledik, okuduk, boyama çalışmalarını ve STEAM aktivitelerini gerçekleştirdik. Aynı zamanda bu aktiviteleri çeşitli web 2 araçları kullanarak destekledik. STEAM ile dersleri eğlenceli ve aktif hale getirerek çocukları okumaya teşvik ettik. Öğrencilerimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Litvanya’daki öğrencilerle zoom üzerinden buluşarak birlikte uçak yaptılar ve bu uçakları 23 Nisan günü pencerelerinden uçurdular. Öğrenciler çevrim içi seminerlere katılarak Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden öğrenci arkadaşları ile tanışıp sohbet etme fırsatı yakaladılar. Son öğrenci seminerimizi Scientix Türkiye STEM Elçisi Çelebi Kalkan konuk oldu. Öğrencilerin büyük keyif aldığı bu etkinlikte küçük bir STEM etkinliği de gerçekleştirildi. Her yeni çalışma onların ufuklarını daha da açıyor ve bu bize büyük bir keyif veriyor. Projemiz sona erdiğinde öğrencilerimizde mutlaka güzel izler bırakacaktır.”
İlkay Duru ve Sümeyra Gülmüş, projede kendilerine destek vererek katılım sağlayan öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

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