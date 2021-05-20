Yine Sudem yine rekor Eskişehirli yüzücüden Budapeşte’de rekor

Eskişehirli Milli yüzücü Sudem Denizli, Avrupa Büyükler Yüzme Şampiyonası'nda 100 metreyi 1 dakika 2 saniye 7 saliselik zamanlamayla tamamlayarak Türkiye rekoru kırdı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Avrupa Büyükler Yüzme Şampiyonası'na katılan Eskişehirli Milli Sporcu Sudem Denizli, 100 metre sırtüstü 1516 ve 1718 yaş kategorilerinde 1 dakika 2 saniye 7 saliselik derecesi ile Türkiye rekorunun sahibi oldu. Daha önce katıldığı müsabakalarda çok sayıda Türkiye rekoru elde eden Enka Spor Kulübü yüzücüsü 16 yaşındaki Sudem Denizli, Budapeşte’deki rekoru ile spor kariyerindeki başarılara bir yenisini daha ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.