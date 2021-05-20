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Gece karanlığından orman yangınına kadın eli Eskişehir’de çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel: “Sabaha karşı söndürmüş olacağız"

İHA

Gece karanlığından orman yangınına kadın eli Eskişehir’de çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel: “Sabaha karşı söndürmüş olacağız"

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde çıkan orman yangını 10 hektarlık alanda etkili olurken, söndürmek için müdahale eden ekibin içinde yer alan Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 kadın memur, gecenin karanlığında alevlere müdahale etti.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Hamidiye mahallesi Kuzgun Kule mevkiinde saat 17.30 sıralarında bir örtü altı orman yangını başladı. Olayın duyulması üzerine ilk olarak Mihalıççık Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Bölgeye kısa sürede Eskişehir, Kütahya, Ankara’nın Nallıhan ve Beypazarı ilçesinden de ekipler sevk edildi. Yaklaşık 60 kişilik ekibin 30 söndürme aracı ile sürdürdüğü çalışmaları sonucu 10 hektarlık alanda etkili olan yangın saat 22.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Gecenin karanlığında alevlerle mücadele eden kahraman kadınlar
Yangın alanına gelen Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler içerisinde bulunan 3 kadın memur, gecenin karanlığından canla başla mücadele etti. Gece soğutma çalışmalarını sürdüren kadınlar 45 saattir yangına müdahale ettiklerini ifade etti. Ardından çalışmayı sürdüren kadınlar soğutma çalışmalarına devam etti.

“Sabaha karşı söndürmüş olacağız”
Yangın bölgesinde, yapılan çalışmaları yerinde kontrol eden Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, çalışmalar hakkında şunu söyledi:
“Bugün Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde üzücü bir olay meydana geldi. Akşam saatlerinde orman yangını oldu. Yüksek hızda bir rüzgâr olduğu için tepe yangınına dönüştü. Hatta büyük korkuya kapıldık. Helikopter talebimiz oldu fakat akşam saati olduğu için sabah gelecek şekilde konuşlandı. Eğer bir sıkıntı olsaydı sabah erken saatlerde helikopter burada olacaktı. Çevredeki bütün itfaiyelerle, belediyelerle, orman teşkilatının Kütahya, Bolu ve Ankara'dan gelen arasözleriyle, Eskişehir Valiliği'nin ve Mihalıççık Kaymakamlığı'nın bize verdiği büyük destek ile yangının etrafını çevirdik. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangın 10 hektar yani 100 dönüm alanda kısmen tepe kısmen de örtü yangını şekilde gerçekleşti. İnşallah bu gece daha fazla büyümeden ve zarar olmadan kontrol altına almayı planlıyoruz. Şuan burada 50'ye yakın personelimiz ve 60'a yakın orman köylümüz var. Sağ olsun jandarma teşkilatımız, sağlıkçılarımız, belediyelerimiz; AFAD ve Valilik koordinesinde çalışma gerçekleştiriyor. Şuanda toplamda 150 kişilik ekip var. İnşallah bir sıkıntı olmadan sabaha karşı halletmiş olacağız. Hiç bir can kaybı yok. 100 dönüme yakın orman alanı zarar gördü. Bunun haricinde hiç bir sıkıntımız yok.”
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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