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Eskişehir'de orman yangını (2)- Yeniden

DHA

Eskişehir'de orman yangını (2)- Yeniden


Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'in Mihalıççık ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin erken müdahalesi sonucu yaklaşık 5 saatte kontrol altına alındı. Ormanda yaklaşık 10 dönümlük alandaki çam ağaçları zarar gördü. Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, sabah saatlerine kadar soğutma çalışmalarının devam edeceğini ifade ederek, "Ekiplerimizin desteği ile yangının etrafını çevirdik şu an. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.
Mihalıççık ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi mevkiindeki bulunan karaçam ormanında saat 18.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanı görenler Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede yangına, Eskişehir´in yanı sıra Kütahya, Bolu ve Ankara´dan gelen ekiplerce müdahale edildi. Yangın söndürme çalışmalarına 15 arazöz, 5 su tankı, 5 itfaiye ekibi, 60´ı Hamidiye, Üçbaşlı ve Narlı kırsal mahallelerden gelenler olmak üzere 100 kişi katıldı. Yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olan yangın rüzgarın da etkisiyle yayılırken, ekiplerin erken müdahalesi sonucu alevler 5 saatte kontrol altına alındı.
Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, çalışmaların sabah saatlerine kadar süreceğini belirterek, "Akşam üzeri rüzgar çok fazla olduğu için bizi korkuttu. Toplam 100 dönümlük bir arazide, kısmen tepe yangını, kısmen de örtü yangını şeklinde gelişti. Eskişehir AFAD'ın koordinesinde Valiliğimizin talimatı ile Mihalıççık Kaymakamlığı'mızın, jandarmamızın ve sağlık ekiplerimizin desteği ile yangının etrafını çevirdik şu an. Soğutma çalışmaları devam ediyor. İnşallah sabaha karşı hiçbir sıkıntı kalmayacak. Tabii ki erken müdahale edildi ama burası şehre uzak. Akşam üzeri helikopter desteği de olacaktı ama geç olduğu için helikopterlerin gece uçuşu olmuyor. Balıkesir'de helikopter bekliyor. Gerekirse çağıracağız. Ama şu anki görüntü itibarı ile ihtiyaç olmayacak gibi" diye konuştu.
Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMENCaner AKSU
2021-05-21 00:45:16

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