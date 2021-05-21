(ÖZEL) Çerçevesi değil filtresi önemli Yaz mevsimi ile birlikte kullanımı atan güneş gözlükleri yarardan çok zarar verebilir Kalitesiz güneş gözlükleri sağlığı tehdit ediyor

Uzmanlar, sıcaklıkların artmasıyla birlikte güneşten gelen zararlı ışınlardan korunmak için daha çok kullanılmaya başlanan güneş gözlükleri konusunda göz sağlığı açısından çok dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.

İnsan vücudunun en hassas organlarından olan göz, güneşin zararlı ışınlarından oldukça fazla hasar alıyor. İşleri yüzünden bazı vatandaşlar güneş ışığına gereğinden fazla maruz kalıyor. Bu durumdan en az etkilenmek için uzmanlar, güneş gözlüğü seçerken kalitelisinin seçilmesini ve sahte gözlüklerden kaçınılması gerektiğini belirtti. Özellikle hassas cilde ve göze sahip olan insanların güneş gözlüğünün yanı sıra kaşlara kadar gelen şapkalarında zararlı olan güneş ışınlarından gözlerin korunabileceği öğrenildi.



“Hassas gözlü insanlar karlı günlerde de güneş gözlüğü takması fayda sağlar”

Eskişehir Özel Ümit Hastanesinde Göz Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Hatice Onur, güneşe fazla maruz kalan gözlerin oluşabilecek göz hastalıklarından bahsetti. Bunun yanı sıra hassas ve açık renkli göze sahip olan insanların daha çok sıkıntılar çektiğini belirten Opr. Dr. Hatice Onur, “Göz kapakları vücudumuzun en hassas bölgesidir. Güneş ışığına çok maruz kalındığında göz kenarlarında kırışıklıklar oluşur. Güneşte çalışan tarım işçilerinin göz kapaklarında prekanseröz lezyonlar olabilir. Özellikle korneada güneşe bağlı olarak batma, yanma, kaşıntı ve konjonktiva kızarıklık olabilir. Alerjik bulgular oluşabilir. Uzun süreli güneş altında çalışan halk arasında kuş kandı denilen pterjium, korneada et olabilir ve erken katarakt oluşabilir. Retinada güneş yanıkları olabilir. Daha açık renkli tene, göz rengine sahip ve alerjik bir bünyeye sahip olanların gözü daha hassasadır. Açık renkli gözler çok güzeldir fakat biraz daha hassastır. Göz irisin rengini veren melanin pigmenti ne kadar fazlaysa göz o kadar ışığı süzer. Hassas gözlere sahip olan insanların mutlaka güneş gözlüğü takması gerekiyor. Sadece güneşli havalarda değil, karlı günlerde de takmak fayda sağlar” diye konuştu.



“'Ne kadar koyu olursa o kadar iyidir' diye bir mantık yok”

Gözleri korumak için dikkat edilmeden alınan kalitesiz güneş gözlüğü kullanıldığında yararından çok zarar oluşturabileceği hususlardan bahseden Opr. Dr. Hatice Onur, gözlüğün koyu olmasının kaliteli olduğu anlamına gelmediğini ve Ultraviyole filtresi olması gerektiğini şu sözlerle anlattı:

“Güneş gözlüğünün kaliteli olması gerekiyor. Ultraviyole filtresi olması gerekiyor. Ne kadar koyu olursa o kadar iyidir diye bir mantık yok. Önemli olan ultraviyole filtresi, A ve B filtresi olması gerekiyor, en az yüzde 100 hatta yüzde 400 sertifikalı, kaliteli camların olması gerekiyor. Eğer kalitesiz bir güneş gözlüğü kullanılırsa yarardan çok zararı olur. Göz bebeği koyu ortamda büyür. Eğer siz koyu ve hiçbir özelliği olmayan bir cam taktığınızda güneşte göz bebeğiniz daha da çok büyür ve gözün içerisine giren ışık daha da artacaktır. Bu yarardan çok zarara neden olacaktır.”

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