Yılların öğretim üyesi Erdoğan çifti törenle emekliliğe uğurlandı

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), uzun yıllardır başarıyla hizmet eden emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurten Erdoğan ile göreve İİBF’de başlamış olan İşletme Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melih Erdoğan’ı çok sayıda öğretim üyesinin katıldığı törenle emekliliğe uğurladı.

Erdoğan çifti için düzenlenen törende konuşan İİBF Dekan Vekili Prof. Dr. Elif Dağdemir, kendilerine hayatın önemli bir evresi olan emeklilik sürecinde mutlulukla, sağlıkla ve keyifle geçecek dolu dolu bir dönem diledi. Dağdemir ayrıca, Prof. Dr. Nurten Erdoğan’ın bilgisi, kararlılığı ve akademik titizliğiyle araştırmaya ve öğrenmeye çalışmak konusunda her zaman yol gösterici olduğunu vurguladı ve Prof. Dr. Nurten Erdoğan ve Prof. Dr. Melih Erdoğan’a fakülteye katkıları için teşekkürlerini iletti.

Fakültenin İşletme Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Feyza Ağlargöz, kutlamayı hep birlikte ve yüz yüze gerçekleştirmeyi istediklerini, ancak pandemi nedeniyle bu şekilde bir araya gelebildiklerini belirtti. Ağlargöz konuşmasında, Prof. Dr. Nurten Erdoğan’ın özgeçmişine ilişkin bilgileri paylaşarak her akademik emekliğin erken emeklilik olduğunu vurgulayarak, her iki hocayı da tebrik etti.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe Finansman Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Saime Önce de, her iki hocayı da kutlayarak şunları söyledi:

“Aslında akademisyenlerin hayatında emeklilik yoktur. Jüriler ve diğer akademik alanlarda hocalarımızın da katkılarının devam edeceğine inanıyorum. Emekli olan çok değerli iki akademisyenimiz, akademiye ve bilime olan bakış açıları ile sadece muhasebe kürsüsü için değil tüm Üniversite için çok güzel iki rol model oldu. Dolayısıyla kendilerini tanımış olmaktan ve dostluklarına nail olmaktan dolayı çok mutu ve onurluyum.”

Önce, konuşmasının sonunda emekli olan öğretim üyelerine teşekkürlerini iletirken bundan sonra da birlikte olacaklarını ifade ederek kendilerini kutladı.

Prof. Dr. Nurten Erdoğan, plaketi kendisine takdim edilirken çok mutlu olduğunu belirterek katılım sağlayan herkese teşekkür etti. Erdoğan, “İnsan kariyerine başladığında önünde çok uzun bir yol olduğunu düşünüyor ama aslında bu süre çok çabuk bitiyor. Anadolu Üniversitesi’nde 37 yıl çalıştım ve aslında bu süre tahmin ettiğimden de hızla geçti. Kurumumu ve çalışma arkadaşlarımı çok seviyorum onlarla çok mutlu ve güzel günleri paylaştım. Son olarak bizleri yetiştiren, katkıda bulunan hocalarımı da anarak, kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Her birinin üzerimizde dokunuşları var ve bu dokunuşlar bizlerin akademik kişiliğinin şekillenmesinde büyük öneme sahip” dedi.

Prof. Dr. Melih Erdoğan da 19871993 arası İİBF’de görev yaptığını daha sonra İşletme Fakültesi’nde bugüne kadar akademik yaşantısını sürdürdüğünü, ama son döneme kadar da İİBF’de ders verdiğini belirtti. Kendilerine katkıları olan hocalarını anarak, teşekkürlerini sunan Prof. Dr. Melih Erdoğan, “Anadolu Üniversitesi’nde çok güzel zamanlarımız geçti. Üniversitemiz; sıcaklığı, uygarlığı, nezaketi, görgüsü ile hiçbir yerde kolay bulunamayacak çok farklı bir kültüre sahip” şeklinde konuştu. Erdoğan konuşmasının sonunda bundan sonra da bir arada olacaklarını söyleyerek, teşekkürlerini sundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.