Mangal satıcılarının işi açıldı Kontrollü normalleşme ve havaların ısınmasıyla birlikte mangal satışları arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mangal satıcılarının işi açıldı Kontrollü normalleşme ve havaların ısınmasıyla birlikte mangal satışları arttı

İHA

Mangal satıcılarının işi açıldı Kontrollü normalleşme ve havaların ısınmasıyla birlikte mangal satışları arttı

Yaz aylarında vatandaşın vazgeçilmezi olan mangalın satışları, kontrollü normalleşme ve havaların ısınmasıyla birlikte mangal arttı.
Pandemi nedeniyle piknik yapmanın yasak olduğu bu dönemde vatandaşlar mangal sevdasından vazgeçmedi. Kendine ait açık alanlarda mangal yapmak isteyen vatandaşlar satıcıların yolunu tuttu. Esnaf, pandemi dönemi öncesindeki satışlarına ulaşamasa da şu anki talepten memnun.

“Mangal satışları durma noktasına gelmişti”
Eskişehir’de 25 senedir mangal imalatçılığı ve satışını yapan Gökhan Duru, pandemiden önceki satışlarına hala ulaşamadıklarını dile getirdi. Buna rağmen son zamanlarda satışlarının arttığını ve bundan dolayı memnun olduklarını söyleyen Duru, “Mangal satışları durma noktasına gelmişti. 17 günlük yasaktan sonra işlerimiz biraz açılmaya başladı. İnşallah bundan sonra daha da iyi olur. Piknik yerleri henüz açılmadığı için satışlarımız eskisi gibi değil. Pandemiden önceki satışlarımızda göre yüzde 75 düşüş var. Ama son zamanlardaki gelen talepten memnunum” diye konuştu.

“Kâr oranımız azaldı”
Gökhan Duru, mangalların kalitesine göre fiyatlarının değiştirdiği söyledi. Aynı zamanda malzemelerin zamlandığından ve kâr oranlarının düştüğünü anlatan Duru, şunları söyledi;
“Şu anda piyasada çok çeşit mangal var. Son zamanlarda revaçta olan lamadan yapılan mangallar var. Sağlam bir malzeme olduğu ve daha uzun ömürlü olduğu için tavsiye ediyoruz. Böyle kaliteli mangalların fiyatı ise 100 liradan başlıyor. Önceden daha ucuza imal ediyorduk. Malzemeye zam yapıldı, ama biz satış fiyatlarımıza yansıtmadık. Böyle olunca da kâr oranımız azaldı.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırımoğlu: “Rusya’nın dağılması bitmedi, Sovyetler gibi dağılmaya devam edecek” Kırım Türklerinin lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu "Rusya’nın ekonomisi çok kötü, petrol, gaz ve silahını birileri almaktan vazgeçerse 3-4 ay içinde dağılır"
YEREL HABERLER Kırımoğlu: “Rusya’nın dağılması bitmedi, Sovyetler ...
Mihalıççık’taki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor 10 hektarlık alanda helikopter destekli soğutma yapılıyor Yangının söndürülmesi için Balıkesir’den helikopter gönderildi
YEREL HABERLER Mihalıççık’taki orman yangınında soğutma çalışmaları ...
Beril bebekten iyi haber; hayati tehlikesi yok
YEREL HABERLER Beril bebekten iyi haber; hayati tehlikesi yok
Yılların öğretim üyesi Erdoğan çifti törenle emekliliğe uğurlandı
YEREL HABERLER Yılların öğretim üyesi Erdoğan çifti törenle ...
O bebek iyileşmeye başladı Üzerine sıcak su dökülen Beril bebek kameralara el salladı Sağlık Bakanlığı'nın ambulans helikopterinde ATT'nin kucağından inmeyen 15 aylık Beril bebeğin durumu iyiye gidiyor
YEREL HABERLER O bebek iyileşmeye başladı Üzerine sıcak su dökülen ...
(ÖZEL) Çerçevesi değil filtresi önemli Yaz mevsimi ile birlikte kullanımı atan güneş gözlükleri yarardan çok zarar verebilir Kalitesiz güneş gözlükleri sağlığı tehdit ediyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) Çerçevesi değil filtresi önemli Yaz mevsimi ...
(ÖZEL) Geleceğin matematik şampiyonları bu okulda yetişiyor Bu okulun minikleri girdiği her uluslararası matematik yarışmasında başarılı oluyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) Geleceğin matematik şampiyonları bu okulda ...
Eskişehir'de orman yangını (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Eskişehir'de orman yangını (2)- Yeniden
Gece karanlığından orman yangınına kadın eli Eskişehir’de çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel: “Sabaha karşı söndürmüş olacağız"
YEREL HABERLER Gece karanlığından orman yangınına kadın ...
Eskişehir'de orman yangını
YEREL HABERLER Eskişehir'de orman yangını
Eskişehir'de orman yangını / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Eskişehir'de orman yangını / Ek fotoğraflar
Eskişehir'de orman yangını
YEREL HABERLER Eskişehir'de orman yangını
ESOGÜ’nün ilk amfisi yenilendi
YEREL HABERLER ESOGÜ’nün ilk amfisi yenilendi
Yine Sudem yine rekor Eskişehirli yüzücüden Budapeşte’de rekor
YEREL HABERLER Yine Sudem yine rekor Eskişehirli yüzücüden ...
Porsuk Çayı´nda poşette ölü köpek bulundu (2)
YEREL HABERLER Porsuk Çayı´nda poşette ölü köpek bulundu (2)
İlkokul öğrencilerinden eTwinning Fairy Tale Laboratory (Steam) projesi Çocukları okumaya ya da okumayı öğrenmeye motive etmek amaçlanıyor
YEREL HABERLER İlkokul öğrencilerinden eTwinning Fairy Tale ...
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı uyardı: “İnme sonrasında nörolojik rehabilitasyona hemen başlanmalı”
YEREL HABERLER Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı uyardı: “İnme ...
Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli: “Torba yasada iş dünyasının sesine kulak verilmeli”
YEREL HABERLER Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli: “Torba yasada iş ...
Havaya ateş eden şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Havaya ateş eden şahıs gözaltına alındı
Arama kararı olan 7 kişiden 5’i tutuklandı
YEREL HABERLER Arama kararı olan 7 kişiden 5’i tutuklandı
Üzerinde uyuşturucu bulunan şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Üzerinde uyuşturucu bulunan şahıs gözaltına alındı
7 bin 480 fide toprak ile buluşacak
YEREL HABERLER 7 bin 480 fide toprak ile buluşacak
(ÖZEL) Evcil hayvan sahiplenmenin faydaları saymakla bitmiyor Sosyal etkileşimi arttırıyor, stresi azaltıyor Uzman Psikolog Seda Gün Namal: “Hayvan sahiplenmek çocuklarda sorumluluk bilinci oluşturuyor” “Evcil hayvan bakımı üstlenen bireylerde depresyon riskinin azaldığı gözlemlenmiştir” “Sahiplenmenin sağlıklı yaşam davranışlarında olumlu etkileri var”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Evcil hayvan sahiplenmenin faydaları saymakla ...
Haşhaş tarlaları görenleri büyüledi Haşhaşın beyaz çiçek açması tarlalarda görsel manzaralar oluşturuyor
YEREL HABERLER Haşhaş tarlaları görenleri büyüledi Haşhaşın beyaz ...