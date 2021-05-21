TÜRİB iş birliği ile Elektronik Ürün Senedi Piyasası konuşuldu

Çok sayıda alıcı ve satıcıyı bir araya getirerek tarımsal ürünlerin değerini bulması ve toplumun gıdaya daha uygun fiyatlarla erişebilmesini sağlayan bir borsa olan TÜRİB (Türkiye Ürün İhtisas Borsası), borsalarını tanıtmak ve Elektronik Ürün Senedi Piyasası hakkında bilgi vermek amacıyla, Anadolu Üniversitesi iş birliğinde bir seminer düzenledi.

Açıköğretim Sistemi YouTube sayfası üzerinden canlı yayınla gerçekleştirilen seminere Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali, TÜRİB Piyasalar Birimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Necla Küçükçolak, Piyasalar Birimi Uzmanı Ceren Sopacı konuşmacı olarak katıldı. Seminer, birçok katılımcı tarafından da çevrim içi olarak takip edildi.

Kaya: “TÜRİB ile iş birliğimizi geliştirerek devam ettireceğiz”

Etkinlik öncesinde görüşlerini ifade eden Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Kaya,“TÜRİB ile çeşitli alanlarda iş birlikleri geliştirmek için karşılıklı olarak uzun süredir çalışıyoruz. İlk faaliyet olarak öğrencilerimizi ve kamuoyunu bilgilendirmek için belirlediğimiz konu başlıklarında bir seminer dizisi yapmayı planladık. TÜRİB ile iş birliğimizi geliştirerek devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

Erdal: “Bu iş birliği bize önemli katkılar sağlayacaktır”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ise şunları söyledi: “Tarım sektörü bütün ülkeler için önemli olduğu gibi bizim için de çok önemli bir sektör. Bizim bu sektörde en çok yakındığımız şeylerden bir tanesi de üreticiler ve tüketicilerin buluşma ortamının zayıflığıdır. Çok şükür bu tür borsalarla bahsi geçen engelleri aşmaya çalışıyoruz. Bu anlamda bu iş birliği bize önemli katkılar sağlayacaktır.” Erdal, konuşmasının devamında ise seminerde katkıda bulunan herkese teşekkürlerini ileterek, başarılar diledi.

Kırali: Anadolu Üniversitesi ile iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz”

Konuşmasında TÜRİB’i genel hatlarıyla tanıtan TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali, oldukça genç bir kurum olarak Anadolu Üniversitesi ile iş birliği yapmalarından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Kırali, konuşmasında ayrıca TÜRİB sisteminin işleyiş biçimi, sistemde yer alan ürün senetleri ve elektronik ürün senetleri hakkında katılımcılara sistematik bilgiler verdi. Ali Kırali, önümüzdeki senelerde sistemi çok daha ileri noktalara götürmeyi kendilerine hedef belirlediklerini de belirtti.

Küçükçolak, Elektonik Ürün Senedi hakkında bilgiler verdi

TÜRİB Piyasalar Birimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Necla Küçükçolak, TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali’nin sözlerini detaylandırılmış bir sunumla destekleyerek katılımcılara ayrıntılı bilgiler sundu. Küçükçolak, TÜRİB’in ELÜS (Elektonik Ürün Senedi) piyasasına katkıları, ELÜS piyasasında etkili olan faktörler ve TÜRİB’in ilerleyen dönemdeki projelerinden bahsetti.

Sopacı, kullanıcıların internet sitesini nasıl kullanacaklarını anlattı

Programın son konuşmacısı olan Piyasalar Birimi Uzmanı Ceren Sopacı ise toplantıya paralel olarak TÜRİB’in Elüs Piyasası’na giriş yaparak kullanıcılara internet sitesini nasıl kullanacaklarını, burada ne gibi bilgilerin yer aldığını ve opsiyonların ne anlama geldiğini açıkladı.

Konuşmacıların sunumları ardından, katılımcıların toplantı boyunca merak ettiği sorular cevaplandırıldı.

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