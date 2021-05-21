Eskişehir'de orman yangını kontrol altında; soğutma çalışması sürüyor

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'in Mihalıççık ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın gece saatlerinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına Balıkesir'den getirilen helikopterle devam ediliyor.
Mihalıççık ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi mevkiindeki bulunan karaçam ormanında dün saat 18.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 10 hektarlık karaçam ormanında etkili olan yangın, 5 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Çalışmalara Orman Genel Müdürlüğü´nün talimatıyla Balıkesir'den gönderilen yangın söndürme helikopterleri ile destek verildi. Jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü´nün soğutma çalışmaları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR, (DHA)-
2021-05-21 14:18:45
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