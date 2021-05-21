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Jandarma 16 faili meçhul hırsızlık olayını çözdü Ele geçirilen çalıntı eşyalar sahiplerine teslim edildi, 9 şüpheli tutuklandı

İHA

Jandarma 16 faili meçhul hırsızlık olayını çözdü Ele geçirilen çalıntı eşyalar sahiplerine teslim edildi, 9 şüpheli tutuklandı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16 ayrı faili meçhul hırsızlık olayını çözerek ele geçirilen çok sayıda çalıntı eşyayı sahiplerine teslim edilirken, olaylarla ilgili 9 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması, suç ve suçlulukla mücadele kapsamında çalışmalar yapan Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT Dedektif Timleri koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı ekipler, 1 Nisan 2021 ile 20 Mayıs 2021 tarihleri arasında jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen toplam 16 ayrı faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı. Meydana gelen ‘ev, işyeri, kablo, bahçe ve tarla, kamu kurumu, otomobil ve motosiklet’ hırsızlıklarına yönelik yapılan çalışmalar sonucu birçok çalıntı olduğu değerlendirilen eşya bulundu. Ele geçirilen 2 adet otomobil, 3 adet motosiklet, muhtelif cins ve ebatlarda tren vagonu parçaları, 7 adet ev aleti ve elektronik ev eşyası, 2 ton enerji nakil kablosu, bir adet çapa makinası, 87 adet muhtelif elektrik ve trafo malzemesi ile 13 adet sanayi, tamir ve hırdavat malzemesi sahiplerine teslim edildi.
Çalışmalar sonucu failleri bulunan 16 ayrı ‘Faili Meçhul Hırsızlık’ olayında toplam 25 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 8’i ifadesinin ardından, 8’i sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Diğer 9 şüpheli ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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