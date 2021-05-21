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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çerkez Soykırımı'nın 157. yılı

İHA

Çerkez Soykırımı'nın 157. yılı

Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cihan Ertok, Çerkez Soykırımı’nın 157. yılını andı.
Çerkezlere uygulanan soykırımın sembolik tarihi olan 21 Mayıs, her yıl olduğu gibi bu yıl da unutulmadı. Çarlık Rusyası tarafından gerçekleştirilen bu soykırımda yüzbinlerce Çerkezin katledildiği, sağ kalan Çerkez nüfusunun ise yüzde 90'ının dünyanın çeşitli ülkelerine sürgün edildiği biliniyor. Günle ilgili konuşan Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cihan Ertok; “Bugün Çerkezler olarak öfkeliyiz. Çünkü Çerkez Soykırımı’nın üzerinden 157 yıl geçmiş olmasına rağmen, uğradığımız haksızlığın telafisi için Rusya tarafından atılmış tek bir adım dahi yok. Bugün hala kolonyal politikalarını Kafkasya’da uygulamaya devam eden Rusya’nın, Kafkasyalılara bakış açısında aradan geçen 155 yıla rağmen bir değişiklik yok. Rejimler değişse de Rusya devleti halen “Çerkezsiz Çerkezya, Kafkaslıların yaşamadığı bir Kafkasya” mottosuyla hareket ediyor. Bu politikalara karşı Çerkezlerin yaşadığı her yerden sesimizi yükseltiyoruz” ifadelerini kullandı.

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