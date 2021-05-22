Eskişehir bölge için sağanak yağış uyarısı Hava sıcaklığı önemli ölçüde düştü

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’in de yer aldığı bölge için sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr uyarısı yaparken, hava sıcaklığının 16 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Hafta içinde hava sıcaklığının 30 dereceye kadar yaklaştığı Eskişehir’de hava sıcaklığı dün geceden itibaren önemli ölçüde düştü. Eskişehir halkı sabah soğuk ve kapalı bir havaya uyandı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ise, Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik bölgede hava durumunun parçalı ve çok bulutlu geçeceği; akşam saatlerine kadar Kütahya’nın güneybatı kesimleri haricinde kalan yerlerin sağanak yağışlı olacağının tahmin edildiğini açıkladı. Hava sıcaklığı hissedilir şekilde 69 derece azalacak ve 1617 dereceye kadar düşecek. Rüzgârın, kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, Eskişehir’in orta ve doğu kesimlerinde öğleden sonra ve akşam saatlerinde zaman zaman kuvvetli esebileceği belirtildi.

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